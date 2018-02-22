Ryanair літатиме з Борисполя - Омелян

Міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів про переговори між Україною та Ryanair.

Про це міністр розповів на прес-конференції.

За словами міністра, борт Ryanair прилітав в Україну для переговорів.

"До підписання контракту я нічого не коментую, дійсно у нас сьогодні були переговори, дійсно вони були успішні, дійсно компанія почне свої польоти восени цього року", - заявив Омелян.

Польоти Ryanair будуть здійснюватись з аеропорта "Львів" та аеропорта "Бориспіль".

Напрямки польотів ще не відомі.

На питання журналіста, чи співпадають вони з анонсованими минулого року, Омелян відповів: "Я сподіваюсь, ви будете здивовані".

Нагадаємо, Boeing 737-800 ірландського лоу-коста Ryanair вперше в історії здійснив посадку в аеропорту Бориспіль о 20:36 21 лютого.

Минулого разу літак Ryanair прилітав в Україну (аеропорт Жуляни) 14 березня 2017 року. На наступний день комерційний директор лоу-коста Девід О'Брайан і міністр інфраструктури України Володимир Омелян оголосили про запуск з осені 2017 року рейсів Ryanair з аеропортів Бориспіль і Львів.

Однак згодом бюджетник відмовився від виходу на український ринок, звинувативши Бориспіль в недотриманні домовленостей.

Раніше Омелян розповідав, за скількома маршрутами може полетіти Ryanair.

Микола Топалов, Аліна Полякова, ЕП