У Дніпрі побудують тестовий майданчик Hyperloop

У місті Дніпро почнеться будівництво тестового майданчика для надшвидкої транспортної системи Hyperloop, розробленої Ілоном Маском.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян на прес-конференції.

"Ми створюємо компанію, яка буде займатися розробкою технології", - заявив він.

Міністр повідомив, що компанія буде називатися Hype.ua.

"Ми робимо ставку на ревіталізацію наших технологій. Надшвидкісні залізниці, які рухаються зі швидкістю 250-300 км/год відходять у минуле з появою Hyperloop", - сказав Омелян.

Майданчик для тестування даного виду транспорту з'явиться в Дніпрі за підтримки партнерів, які будують Hyperloop в Мексиці.

До проекту приєдналися Академія наук, Південмаш, Укроборонпром, Unit City, Інтерпайп, Платформа розвитку інновацій.

За словами директора Південмашу, учасники робочої групи спілкувалися із засновником проекту Hyperloop One Ілоном Маском.

Однак набагато більш активну участь в будівництві українського майданчика прийме компанія, яка займається будівництвом Hyperloop в Мексиці - вона буде консультувати робочу групу створеного Центру транспортних інновацій.

Нагадаємо, Hyperloop - це розроблена Маском транспортна система, що складається із сталевих труб, усередині яких переміщається поїзд - герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули може перевищувати 600 кілометрів на годину.

Раніше експерти порахували скільки коштуватиме будівництво Hyperloop в Україні та розрахували вартість квитка.

Микола Топалов, Олександр Колесніченко, ЕП