Что будет с госбанками. Новая стратегия Кабмина

Какие из госбанков будут проданы, а для каких готовят публичное размещение на международных фондовых площадках.(Рус.)

Продати Укргазбанк та "Приват" протягом п'яти років, вивести Ощадбанк на ІРО, запровадити механізм управління проблемними кредитами у 2018 році — цілі, яких планує досягти Міністерство фінансів в середньостроковій перспективі.

Вони задекларовані у стратегії розвитку державних банків, яку Кабмін ухвалив 21 лютого на засіданні.

Перед цим представники Мінфіну обговорили стратегію з експертами МВФ. За інформацією ЕП, на останній стадії доопрацювання стратегії з Фондом було узгоджено ще один стратегічний орієнтир — зменшення частки ОВДП в активах державних банків до 25%.

У лютому 2016 року Мінфін підготував стратегію реформування державних банків, але після націоналізації Приватбанку виникла потреба в її оновленні — баланс сил в сегменті змінився.

ЕП уже раніше писала про те, що чекає кожен з державних банків в рамках проекту стратегії. Цього разу ми зосередились на аналізі основних проблем, які потрібно вирішити для її реалізації.

Як перемогти "проблемку"

Криза 2014-2015 років залишила фінансову систему з величезним обсягом проблемних кредитів — 813 млрд грн. Такий показник наводить Центр економічної стратегії.

Проблемні борги у фінансовій системі за типами портфелів та власниками

Джерело: ЦЕС

Міністерство фінансів оцінює портфель непрацюючих активів державних банків на рівні 400 млрд грн. Найменше проблемних активів — в "Укргазбанку". Найбільше — припадає на корпоративні активи Приватбанку.

Частка проблемних активів у портфелях різних груп банків

Джерело: ЦЕС

Спершу Мінфін розглядав варіант передачі проблемних активів в управління Компанії з управління активами, але тепер схилився до іншого варіанту: створити незалежний комітет, який вирішуватиме, що робити з проблемкою. Ймовірніше, такий інститут буде створений при Раді фінансової стабільності НБУ, але зараз питання ще обговорюється.

Передбачається, що відповідний комітет буде ухвалювати рішення щодо проблемних активів лише державних банків. Йдеться про кредити переважно корпоративного сегменту, які накопичились до 2014 року.

"В приватних банках було зроблено багато в цьому напрямку, рівень проблемної заборгованості зменшився і сьогодні вони не так гостро потребують додаткових інструментів врегулювання, як державні банки", — пояснює перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова.

з презентації мінфіну

За її словами, активи розглядатимуться комітетом за реальною, а не балансовою вартістю, і ці врегулювання будуть "разовою акцією". Тобто комітет не працюватиме з активами, які стали проблемними після 2014 року, якщо такі з'являться.

Створення комітету, визначення його функціоналу та механіку усіх процедур Мінфін планує врегулювати нормативними актами — без зміни законодавства через парламент.

Головне — продати

Всі державні банки чекає продаж, але за різними сценаріями.

У 2019 році держава планує повністю вийти з Укргазбанку. Наступний в черзі — Ощадбанк.

Приватизація Ощадбанку передбачатиме анулювання державної гарантії для депозитів, розміщених в банку.

"Ми плануємо поступовий перехід Ощадбанку в систему МГВФО. Всі банки на ринку повинні мати однакові конкурентні умови", — сказав ЕП міністр фінансів Олександр Данилюк.

На засіданні 21 лютого уряд прийняв стратегію розвитку Ощадбанку. З повною версією можна ознайомитися тут.

Що ж стосується Приватбанку, Мінфін зацікавлений в якомога швидшому виході з Приватбанку і розглядатиме пропозиції як разової, так і поступової його приватизації. За планом, Приват знову стане приватним у 2022 році.

З ПРЕЗЕНТАЦІЇ МІНФІНУ

"Держава планує залишитись мажоритарним власником Ощадбанку, та Укрексімбанку, що означає, що лише два банки будуть повністю продані. І тут питання в тому, навіщо державі ці банки? На мою думку, якщо якийсь продукт або послугу може надати приватний банк, то для держави немає сенсу конкурувати з приватними банками", — зазначає заступник директора ЦЕС Дмитро Яблоновський.

У випадку такої присутності, зазначає він, виникає спокуса використовувати державні банки для фінансування дефіциту держбюджету — в українській історії вони є основними покупцями ОВДП, які уряд випускає на погашення дефіциту, або для кредитування бізнесів пов’язаних з владою осіб.

"У нас вже є кейси братів Клюєвих і їх боргу державним банкам (екс-чиновники часів Віктора Януковича Сергій та Андрій Клюєви заборгували державним банкам близько 28 млрд гривень, — ЕП), і кейс приватизації Укртелекому за кредити державних банків", — нагадує експерт.

В стратегії розвитку держбанків також немає згадки про Укрпошту, менеджмент якої неодноразово заявляв про плани надавати фінансові послуги. Так, генеральний директор державної компанії Ігор Смілянський раніше відзначав, що "Укрпошта" могла б відкривати поточні, ощадні та карткові рахунки для громадян.

Позиція Мінфіну тут залишається незмінною. "В оновлених засадах реформування державного банківського сектору ми не передбачаємо появи нових держбанків, в тому числі поштового. Навпаки головний фокус стратегії — на зменшенні частки держави в банківському секторі. В той же час ми впевнені, що і банки державного і приватного секторів можуть надати якісні послуги Укрпошті та її клієнтам", — пояснила Маркарова ЕП.

Укрексімбанк VS Експортно-кредитне агентство

Одне з головних завдань на майбутнє — визначитись з форматом співіснування Укрексімбанку та Експортно-кредитного агентства (ЕКА).

Мета їхньої діяльності схожа — підтримка експортерів.

З ПРЕЗЕНТАЦІЇ МІНФІНУ

За інформацією ЕП, позиція Мінфіну щодо ЕКА поки що м'яка, тобто міністерство не виключає паралельного існування і Ексімбанку, і ЕКА, але з чітко розмежованим функціоналом. Розподіл сфер впливу такий: Укрексіму — кредитування, ЕКА — страхування. Але наразі це питання не вирішене.

Поки що за законом у ЕКА дуже широкі повноваження — воно займатиметься страхуванням, наданням експортних гарантій, частковою компенсацією відсоткової ставки за експортними кредитами.

Наразі міністерство економічного розвитку і торгівлі розробило зміни до закону про ЕКА. Документ є в розпорядженні ЕП.

Зокрема, пропонується уточнити функції наглядової ради в частині передачі права ініціативи до правління, термінів видачі гарантій ЕКА (зможе видавати лише після отримання міжнародного рейтингу не нижче суверенного). Крім цього, документом врегульовується питання призупинення строків розрахунків за експортними операціями при зверненні до ЕКА.

Усі ці зміни мають точковий характер і не вирішують ризики суміщення повноважень між Укрексімбанком та ЕКА в майбутньому.

Що це дає

Результати реалізації стратегії — прибуток банківського сектору на рівні 38 млрд грн, поява додаткових 440 млрд грн для фінансування корпоративного сегменту, зменшення відсоткових ставок у гривні на 7-12 в.п.

Реструктуризація державних банків, на думку розробників проекту, також згенерує додатково до 160 млрд грн., включаючи 35 млрд грн дивідендів та 85 млрд грн від продажу акцій.

Усі ці пункти — наразі дуже амбітні. Їх реалізація залежить від кількох факторів, на які Мінфін може вплинути лише частково, або не може вплинути взагалі.

Фактор перший — монетарна політка НБУ. Зниження кредитних ставок найближчим часом малоймовірне через курс НБУ на підвищення своєї облікової ставки.

В неформальних розмовах представники банківського середовища зазначають, що висока облікова ставка — основний ризик і фактор впливу на кредитні ставки у цьому році. Принаймні, у 2018 році зниження кредитних ставок не очікується.

"Оскільки НБУ відданий політиці інфляційного таргетування, і ми, як Мінфін, також при трирічному бюджетуванні орієнтовані на зниження інфляції, то ми сподіваємось що наш спільні дії приведуть в перспективі до вповільнення зростання цін і зниження облікової ставки НБУ", — пояснила Маркарова, додавши, що головна причина високих кредитних ставок сьогодні — не облікова ставка, а ризики кредитування, пов'язані із слабким захистом прав кредиторів.

Фактор другий — оперативність прийняття банківських законопроектів Верховною Радою, насамперед законопроекту №7180 про особливості управління державними банками.

Законопроект змінює підходи до формування наглядових рад держбанків. Якщо зараз наглядові ради формуються за квотним принципом (Верховна рада, президент і Кабмін призначають по 5 членів), то в майбутньому вона складатиметься із семи членів, з яких п'ять будуть незалежними, а ще два — представлятимуть державу.

"Cтратегія можлива за умови формування незалежних наглядових рад в усіх чотирьох державних банках. Якщо законопроект не буде ухвалено, стратегія частково не буде реалізована", — сказав міністр фінансів Олександр Данилюк.

Зараз незалежні наглядові ради є в Приваті та Укргазбанку.

Проте, це ще не все. У Верховній раді є близько десятка фінансових законопроектів, від яких залежать перспективи реалізації стратегії і майбутнє банківського сектору. Прийняття більшості з них передбачає програма співпраці України з МВФ.

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Фактор третій — швидкість запровадження механізму управління непрацюючими кредитами. Поки що орієнтири Мінфіну такі: питання з проблемними активами потрібно вирішити у 2018 році, а комітет повинен запрацювати уже в березні.

Терміни для такої масштабної задачі дуже стислі. Наскільки вдасться в них вкластися, стане зрозуміло вже зовсім скоро. Як зазначають співрозмовники ЕП в Кабміні, запуск механізму управління проблемними активами — головна умова за якої МФО погодяться купити державні банки.