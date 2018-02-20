OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О газе для потребителей и промышленности, еще не государственный Укртелеком и лучший аутсорс.

О газе. Правительство подготовило еще один, совершенно новый вариант изменений методики определения цены на газ. Подорожание хотят растянуть на 1,5 года.

О газе для промышленности. "Нафтогаз" увеличил скидку на газ для промышленности. Таким образом намерены расширить круг покупателей в коммерческом сегменте.

О газовых месторождениях. Контроль над одним из них получил юрист Порошенко. А оно весьма перспективно.

О ценах на газ. Снизились на 40 копеек за литр. Бензин и дизтопливо также падают.

О пенсиях и зарплатах. Теперь можно будет получать их в частных банках.

О государственном Укртелекоме. Еще не государственный. Суд перенес рассмотрение дела о возвращении акций предприятия.

Об аутсорсе. 18 украинских IT-компаний попали в топ-100 лучших аутсорсеров мира.

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Константин Ворушилин: Топ-менеджмент "разводит" олигархов по полной программе

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин рассказал, когда будут проданы активы банков-банкротов, какие он видит ошибки в банковском надзоре и в чем слабость банковской системы.