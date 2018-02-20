Оточення Порошенка отримало контроль над великим газовим родовищем - ЗМІ

Юрист з команди президента Петра Порошенка отримав фактичний контроль над перспективним газовим родовищем на Полтавщині.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми".

18 травня 2017 року спеціальний дозвіл на користування надрами, а саме на розробку з подальшим видобуванням газу та газового конденсату на Свистунківсько-Червонолуцькому родовищі отримала ТОВ "Аркона Газ-Енергія".

Державна служба геології та надр України продала спецдозвіл цій фірмі без будь-якого аукціону всього 3,8 мільйона гривень.

Це – значно нижче від ринкової ціни на цей спецдозвіл, стверджують в "Укрнафті", яка роками вивчала й досліджувала велике газонафтове родовище в Полтавській області.

Принаймні, кажуть, що самі вони були готові заплатити за нього щонайменше 45 мільйонів гривень. А в разі проведення торгів за системою аукціону, реальна вартість могла б зрости і до 110 мільйонів гривень, додають в "Укрнафті".

Суттєво зменшити вартість державної ліцензії для "Аркона Газ-Енергія" стало можливим завдяки заниженню реальних показників обсягу запасів газу на Свистунківсько-Червонолуцькому родовищі.

Принаймні, за розрахунками самої "Аркони Газ-Енергії", на ньому можна видобути всього 320 мільйонів кубометрів газу та 46 тисяч тонн конденсату. Саме такі обсяги зафіксовані у виданому фірмі спецдозволі.

Водночас, спеціалісти "Укрнафти", які досліджували родовище багато років, видобувні запаси цього родовища оцінюють значно вище – у 1,6 мільярда кубометрів газу та 130 тисяч тонн конденсату.

Сумарна вартість цих покладів, в разі успішного видобутку, на сьогодні становила б понад 12 мільярдів гривень, або 450 мільйонів доларів США.

У березні 2016 року статутний капітал "Аркона Газ-Енергія" становив лише 4 000 гривень. А її єдиним власником був Ігор Мичко, який раніше працював у прокуратурі Донецької області, а зараз є засновником кількох компаній, які переважно спеціалізуються на будівництві.

У вересні 2016 року Ігор Мичко збільшив статутний капітал фірми до 5,614 млн гривень і відступив 50% частки Олександру Нещотному.

Раніше цей чоловік працював у Амвросіївській райдержадміністрації (Донецька область) та НАК "Украгролізинг", а зараз є засновником кількох фірм, які спеціалізуються на торгівлі та фінансовому лізингу.

Але вже за два тижні після того, як "Аркона Газ-Енергія" успішно отримала спецдозвіл, у неї з'явилися нові співвласники. Сталось це 1 червня 2017 року.

Тоді 5% частки "Аркона Газ-Енергія" відійшло юристу та адвокату Олексію Гребенченку. На початку 2000-х років він працював у ПАТ "Укропткульттовари", кінцевим бенефіціарним власником якого був і досі залишається Петро Порошенко.

Того ж таки 1 червня 2017 року Мичко та Нещотний відступили ще половину своєї частки у фірмі на користь офшорної компанії Ashburi Universal LTD (Беліз).

В єдиному держаному реєстрі юридичних осіб кінцевим бенефіціаром цієї белізької фірми вказана громадянка Панами – Ріна Ріос Родрігез (Rina Rios Rodriguez). Скоріш за все, вона є лише номінальним директором. На її ім’я також зареєстровані десятки інших іноземних офшорних фірм.

Видання дістало копії протоколу загальних зборів учасників та нову редакцію статуту "Аркона Газ-Енергія" від 1 червня 2017 року. Відповідно до цих документів, белізький офшор Ashburi Universal LTD на загальних зборах учасників товариства представляв Олексій Бондар – адвокат "Ековіс Бондар і Бондар юридичне бюро", де, до слова, працював і Олексій Гребенченко – новий власник 5% частки в "Арконі".

У цьому ж юридичному бюро у 2007-2009 роках працював Олексій Маловацький – юрист з команди Петра Порошенка, нині член Вищої ради правосуддя.

Його дружина – Наталія Маловацька. Вона працює нотаріусом Київського нотаріального округу.

Саме Маловацька у другому кварталі 2017 року переказала співласникам "Аркона Газ-Енергія" – Ігорю Мичку та Олександру Нещотному по 1,39 млн гривень кожному. Ці дані журналісти отримали від власних джерел у Державній фіскальній службі.

Саме такою була вартість часток Ігоря Мичка та Олександра Нещотного в статутному капіталі фірми "Аркона Газ-Енергія", які вони продали офшорній фірмі Ashburi Universal LTD.

З цього можна зробити висновок, що ці гроші, сплачені дружиною члена Вищої ради правосуддя Маловацького – це і є оплата за входження "офшорки" в склад засновників фірми, що видобуватиме газ на Полтавщині.

Видання Liga.net назвало Маловацького "людиною Петра Порошенка".

Під час позачергових виборів президента України у 2014 році він був заступником керівника юридичної служби Порошенка як кандидата в президенти і керував юридичною службою "Блоку Петра Порошенка" під час дострокових виборів до Верховної Ради восени того ж року.

За словами очевидців, які брали участь в підготовці виборів, в команду президента здібного юриста привів Сергій Березенко. Про близькість тепер депутата Березенка і Маловацького також свідчить встановлений "Схемами" факт, що дружина Березенка Уляна у 2012 році видавала на ім’я Маловацького довіреність "на укладання та підписання договорів".

Після успішних президентських виборів Порошенко залишив юриста Олексія Маловацького у своїй команді.

Восени 2014 року Маловацький навіть балотувався до Верховної ради за списками "Блоку Петра Порошенка", але мав 84-е місце і не пройшов. Але вже згодом, за пропозицією тієї ж президентської політичної сили був висунутий на посаду члена у Вищу раду юстиції (зараз Вища рада правосуддя), де засідає і досі.