Подорожчання газу хочуть розтягнути на 1,5 року - ЗМІ

Уряд підготував ще один, абсолютно новий варіант змін методики визначення ціни на газ.

Про це пише агентство "Українські новини".

За даними джерел, знайомих зі змістом документів, методика розроблена таким чином, щоб уникнути різкого підвищення тарифів.

Згідно з нею, ціна на газ для населення буде підвищуватися поетапно - щоквартально на 2-3% протягом півтора року, починаючи з квітня поточного року.

У підсумку, до жовтня 2019 року вона має буде вирости за попередніми розрахунками приблизно на 16%.

Таким чином уряду вдасться уникнути як різкого збільшення витрат на виплату субсидій, яке може бути при разовому значному збільшенні ціна газу, так і ризиків сплеску інфляції.

Паралельно з цим уряд підготував і представив МВФ два варіанта покладання спецзобов’язань (ПСО) для забезпечення газом населення і підприємств теплокомуненерго на 3 роки - до 1 квітня 2021 року.

Якщо зараз газ "Укргазвидобування" продається через НАК "Нафтогаз України", то за першим варіантом, згідно з документами, газзбутам пропонується купувати газ для населення безпосередньо у "Укргазвидобування".

У 2018 році УГВ може добути 16,2 млрд куб м, з яких газзбутам для потреб населення продадуть 10,9 млрд куб м за чинною ціною 4942 грн/тис куб м (5930 грн з ПДВ). Залишок газу йде НАК "Нафтогаз України" для реалізації ТКЕ.

За другим варіантом УГВ також продає газ газзбутам для населення в 2018 році в тому ж обсязі - 10,9 млрд куб м за такою ж ціною - 4942 грн/тис куб м (5930 грн з ПДВ).

Щоправда, залишок газу - 5,3 млрд куб.м йде вже не НАК, а для продажу на біржі.

Для тепловиків НАК закуповує газ в обсязі 5,3 млрд куб м де вигідніше: або на внутрішньому ринку, або у "Газпрому", або у європейських постачальників.

Згідно з обома варіантами, перехід до ринкової ціни газу може бути лише в разі зменшення числа домогосподарств, які отримують субсидії до 25% і покриття всіх споживачів газу в Україні газом власного видобутку.

А це можливо саме в 2021 році, коли за прогнозом уряду, при видобутку в 28 млрд куб м споживання буде 27 млрд куб м.

Чинний механізм ПСО і визначення ціни на газ для населення в уряді вважають неприйнятним для подальшого використання, оскільки він вже з квітня призведе до зростання ціни газу на 30%, що збільшить число субсідіантів до 60%, а навантаження на держбюджет з виплати субсидій - 10 млрд грн - до 80 млрд грн.

Міжнародний валютний фонд за останні півроку відхилив уже кілька пропозицій щодо зміни методики формування ціни на газ для населення України та підприємств теплокомуненерго.

З літа минулого року, уряд запропонував кредитору мінімум шість варіантів замість форми ціноутворення, яка зараз за постановою №187 від 2016 року прив'язана до ціни імпортованого газу.

17 січня прем’єр-міністр Гройсман запевнив, що не дозволить збільшити ціни на газ для домогосподарств.

Однак вже 26 січня у Давосі президент Петро Порошенко заявив, що уряд готовий врегулювати ціни на газ.

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