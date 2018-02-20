"Нафтогаз" збільшив знижку на газ для промисловості
НАК "Нафтогаз України" переглянула оприлюднені раніше цінові пропозиції на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання.
Про це йдеться на офіційному сайті компанії.
У порівнянні з цінами на лютий 2018 року, в березні ціни знижені на 14,1% і 12,3% (раніше планувалося знизити на 10,6-10,8%).
У Нафтогазі заявили, що таким чином мають намір розширити коло покупців в комерційному сегменті.
Нові цінові пропозиції будуть діяти з 1 по 31 березня 2018 року.
Ціни на газ з ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків, уточнили в Нафтогазі.
З 1 березня Нафтогаз буде пропонувати газ в обсязі від 50 тис. кубометрів за передоплатою за ціною 7 896 грн/тис кубів, іншим категоріям - по 8 889,6 грн/тис кубів (з ПДВ).
"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни.
Холдинг є монополістом з транзиту і зберігання газу в підземних сховищах, а також із транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.
Економічна правда