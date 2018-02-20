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Ціни на автогаз знизилися на 40 копійок за літр

Вівторок, 20 лютого 2018, 12:20
 

З 19 на 20 лютого вартість скрапленого газу в ряді мереж АЗС знизилася на 1-40 копійок за літр.

Про це повідомляє enkorr.

Зокрема, в мережі "Азовнефтепродукт" вартість автогазу знизилася на 40 коп./л - до 13,40 грн/л.

У мережі "Фактор" ЗВГ подешевшав до 12,60 грн/л (-20 коп./л), в мережі "Татнефть" - до 13,15 грн/л (-15 коп./л).

На 1-15 коп./л знизилися ціни на станціях "Авіас", "Род-Ник", "Народна" і Jazz Oil.

Нагадаємо, з 16 по 19 лютого ряд мереж АЗС знизили ціни пального в межах 20-50 копійок за літр.

Економічна правда

авто газ
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