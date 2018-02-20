Суд щодо повернення "Укртелекому" державі перенесли

Вищий господарський суд переніс розгляд касації у справі про розрив договору купівлі-продажу телекомунікаційної компанії "Укртелеком" між компанією "ЄСУ" і Фондом державного майна.

Таке рішення було прийнято на засіданні суду у вівторок, передають Українські Новини.

"Оголошується перерва в судовому засіданні до 15 березня", - заявив головуючий суддя.

На початку засідання суддя заявив, що ФДМУ відмовлено в арешті всього майна "Укртелекому".

Зазначимо, 12 грудня Київський апеляційний господарський суд підтвердив рішення Київського господарського суду від 19 жовтня про розрив договору купівлі-продажу "Укртелекому" між компанією "ЄСУ" і Фондом державного майна, відмовивши "ЄСУ" у задоволенні апеляції.

19 жовтня Господарський суд Києва повністю задовольнив позовні вимоги ФДМУ й розірвав договір купівлі-продажу акцій №КПП-582 від 11 березня 2011 року, зобов'язав Державний експортно-імпортний банк України списати з рахунку "ЄСУ" пакет акцій "Укртелекому" і стягнути з "ЄСУ" пеню в розмірі 2 171,169 млн гривень, нараховану за неналежне виконання договору купівлі-продажу пакета акцій.

"ЄСУ" оскаржила це рішення в апеляційній інстанції та вважає за необхідне досягти розумного компромісу щодо виконання приватизаційних зобов'язань.

У березні 2011 року Фонд державного майна продав компанії "ЄСУ" (Київ, тоді дочірня компанія австрійського інвестиційно-фінансового консорціуму EPIC) 92,79% акцій "Укртелекому" за 10,575 млрд гривень.

У 2013 року компанія System Capital Management (Донецьк) завершила угоду з придбання в компанії EPIC (Австрія) 92,79% акцій "Укртелекому" шляхом придбання компанії "ЄСУ"

У 2017 році телекомунікаційна компанія "Укртелеком", а неаудійованими даними, порівняно з 2016 роком збільшила прибуток на 44,3%, або на 266 млн гривень до 867 млн млн гривень.

В 2017 році дохід "Укртелекому" збільшився на 1,7%, або на 109 млн гривень до 6,654 млрд гривень порівняно з 2016 роком.

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Економічна правда