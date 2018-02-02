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Григоришин, Коломойский и Суркис готовятся к переходу на RAB-тарифы

Пятница, 2 февраля 2018, 16:40
 

Энергоснабжающие компании "Черниговоблэнерго", "Львивоблэнерго", "Прикарпаттяоблэнерго" и "Сумыоблэнерго" планируют перейти на стимулирующее регулирование с 1 апреля 2018 года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщается на сайтах вышеуказанных компаний, они провели необходимые для перехода общественные слушания 29 января-1 февраля.

В "Прикарпаттяоблэнерго" (Игорь Суркис владеет 88% компании - ЭП) планируют при переходе на стимулирующее регулирование увеличить инвестиции в 2018 году в шесть раз.

По подсчетам "Прикарпаттяоблэнерго", в среднем каждый его потребитель остается без света 7 минут в сутки. После перехода на RAB к 2025 году компания рассчитывает уменьшить этот показатель по городам в 2,5 раза, по селам – в четыре раза.

В "Львивоблэнерго" (Игорь Суркис, 89,1%) отмечают, что свыше 60% сетей компании требуют реконструкции и замены, тогда как ежегодные объемы финансирования на эти мероприятия составляют около 50% от необходимых.

"Сумыоблэнерго" (Константин Григоришин - 34%, Игорь Коломойский - 34%, государство - 25%) рассчитывает в течение восьми лет снизить индекс средней продолжительности перерывов в электроснабжении потребителей вдвое для городской территории и в 2,7 раза – для сельской.

Владельцы ОАО "Черниговоблэнерго" - Константин Григоришин (36,5%), Игорь Коломойский (36,5%).

Напомним, в "Правительственном курьере" было опубликовано постановление, которым утверждается новая методика, которая позволит ввести стимулирующие тарифы для облэнерго.

Постановление вступило в силу с 10 января.

Постановлением закладывается в так называемое RAB-регулирование доходность для облэнерго на уровне 12,5% годовых на новую базу (речь идет об инвестициях в новые активы) и также 12,5% годовых доходности на старую базу (имеющиеся активы компаний).

Напомним, НКРЭКУ подготовила нормативную базу для перевода энергокомпаний на RAB-регулирование в июле 2017 года.

После обнародования документа в экспертной среде началась дискуссия о целесообразности внедрения стимулирующего тарифообразования.

Премьер-министр Гройсман заявил, что в целом поддерживает внедрение RAB-регулирования с целью энергомодернизации облэнерго, но не в таком виде как это предлагает Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

Тем не менее, постановление было опубликовано в той редакции, которую и предложила НКРЭ.

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Суркис авиация Григоришин
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