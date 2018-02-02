Новый газотрейдер ОПЗ работает из офиса бизнес-партнера Ложкина с телефонами протеже Кононенко

ООО "Всеукраинская Энерго Компания" использует номера телефонов, которые ранее принадлежали ОАО "Энергомережа", а также использует офис компании "Новавест", конечным бенефициарным владельцем которой является также Игорь Мазепа.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

На официальном сайте "ПЭК" указаны контактные номера 044-499-40-71 и 044-499-40-71, ранее использовала холдинговая компания "энергосети" бизнесмена Дмитрия Крючкова. Ранее председатель НКРЕ Дмитрий Вовк отмечал, что к Крючкова и его брата благосклонно относился близкий друг президента Игорь Кононенко. Сам Кононенко отрицает свою причастность к "энергосети" и "ПЭК".

Компания нового газотрейдера зарегистрирована в столичном бизнес-центре "Парус". Офис "ВЕК" находится на одном этаже с инвестиционной компанией "Concorde Capital" Игоря Мазепы. Для того, чтобы зайти в офис "ПЭК", сначала нужно попасть в компанию "Новавест", конечным бенефициарным владельцем которой является также Игорь Мазепа.

Мазепа ранее помогал бизнес-партнеру Петра Порошенко Борис Ложкин продавать медиахолдинг UMH Сергею Курченко. Уже своего президентства Порошенко назначал Мазепу своим указом в наблюдательный совет государственного "Укресимбанку".

Напомним, "Всеукраинская Энерго Компания" одержала победу в тендере на поставки сырья Одесскому припортовому заводу.

Как известно, в марте текущего года ОПЗ возобновил работу после вынужденной остановки.

Завод подписал контракт с группой компаний ЭРУ (Энергетические ресурсы Украины - ЭП), который предусматривал работу по так называемой давальческой схеме - компании группы поставляют газ на завод и забирают произведенные удобрения.

Совладельцами компании "Энергетические ресурсы Украины" являются Андрей Фаворов, Дейл Перри и Ярослав Мудрый.

Продавцом произведенного из сырья "ЭРУ" карбамида стала фирма "Агро газ трейдинг", связанная с помощником бывшего председателя Фонда госимущества Игоря Билоуса. Компания называла себя крупнейшим поставщиком карбамида производства ОПЗ.

В начале июля текущего года ОПЗ в очередной раз остановился. 24 октября стало известно, что "ЭРУ" снова запустит завод на давальческих условиях.

Экономическая правда