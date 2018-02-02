Все разделы
Укр / Рус

Россия "отжала" у Порошенко завод в Крыму

Пятница, 2 февраля 2018, 09:44
 

Правительство России перевело в федеральную собственность "национализированный" Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе, который принадлежит президенту Петру Порошенко.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте российского правительства.

"Утверждено решение о передаче "Севастопольского морского завода им. Орджоникидзе" из собственности города Севастополя в федеральную собственность с определением ведомственной принадлежности Минпромторгу России", - говорится в распоряжении.

"Завод выполняет работы и оказывает услуги для обеспечения обороноспособности страны, в том числе является соисполнителем государственных контрактов по ремонту кораблей и судов ВМФ, а также по производству и ремонту гражданской морской техники", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, оккупанты включили предприятие в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса России.

"Принятое решение ускорит интеграцию завода в российский оборонно-промышленный комплекс, обеспечит полноценную загрузку производственных мощностей", - говорится в распоряжении.

Как известно, оккупационная власть Севастополя в феврале 2015 года приняла решение о так называемой "национализации" Севастопольского морского завода.

В 2010 году фонд Prime Assets Management, который управляет активами концерна "Укрпроминвест" Петра Порошенко, выкупил 60% акций Севастопольского морского завода у кипрской компании Malter Enterprises Limited, подконтрольной российскому бизнесмену Константину Григоришину.

Севморзавод специализируется на кораблестроении и ремонте судов. Предприятие расположено на двух производственных площадках общей площадью 53 гектара.

Экономическая правда

Россия Крым Порошенко
powered by lun.ua
Материалы по теме
Швейцария ввела санкции против "дочки" российского "Газпромбанка" 2 февраля 2018, 09:01
Глава Минфина США пообещал наложить санкции против россиян из "кремлевского доклада" 30 января 2018, 20:51
В США признались, что использовали Forbes для "кремлевского доклада" 30 января 2018, 20:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте