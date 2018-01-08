OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

О литовских номерах, деньгах Януковича и сговоре банков.

О литовских номерах. Глава налогового комитета Нина Южанина поведала о ситуации с автомобилями на иностранной регистрации. В частности, она рассказала, почему литовские номера - это плохо, при каком условии будут снижаться ставки, а также, по какому сценарию это произойдет.

О сговоре банков. Антимонопольный комитет расследовал сговор государственных банков на рынке депозитов, но о результатах расследования не сообщил.

О компенсации Ахметову. Нацкомиссия по тарифам покроет 1,5 миллиарда долгов Ахметову, оставив "Энергоатом" ни с чем.

О лыжах. Украина стала крупнейшим импортером лыж и сноубордов для европейских стран и заняла 50% долю рынка.

О деньгах Януковича. Курченко ("кошелек" Януковича) продал олигархам Онищенко и Фуксу офшорную компанию, которая владела замороженными средствами экс-президента.