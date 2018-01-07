Нардеп рассказала, при каком условии снизят пошлины на автомобили из Европы

Вопрос снижения пошлины и налогов на ввоз автомобилей из-за границы должен приниматься с учетом экономического обоснования.

Об этом рассказала глава налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина в интервью "Новое Время. Бизнес".

"Все пошлины и налоги в Украине имели и имеют на то экономическое обоснование. Мы должны понять и получить от Министерства экономики выводы относительно того, какое экономическое будущее в нашей автомобилестроительной отрасли", - сказала она.

По словам народной депутатки, комитет должен получить от Ассоциации городов, от других министерств, связанных с расчетами, данные относительно пропускной способности украинских дорог.

"То есть реальное количество автомобилей, тот объем, который выдержат наши дороги. Такие расчеты делаются во всех европейских странах. Исходя из таких расчетов уже устанавливают дополнительные ограничения, которые мы сейчас не видим в целом по стране", - добавила Южанина.

Она отметила, что важно помнить о возрасте автомобилей, ввозимых на территорию Украины.

"Нам часто приводят данные опираясь на опыт стран Евросоюза, мол, там существуют нулевые ставки на акциз, отсутствуют какие-либо налоги при ввозе автомобилей. Но мы знаем о том, какой высокий экологический налог там существует для автомобилей, которые доходят до определенного возраста", - заявила глава комитета.

Говоря о решении проблемы, Южанина призвала искать компромисс.

"Я уверена, надо искать свое решение для Украины и оно должно быть точно не таким, как хотелось бы одной стороне. Оно должно быть точно компромиссным", - сказала она.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман выступает за снижение таможенных ставок на ввоз иностранных автомобилей.

Напомним, 6 сентября владельцы автомобилей с европейскими номерами перекрыли движение транспорта возле Верховной Рады. Митингующие требовали изменить законодательство таким образом, чтобы сделать возможным регистрацию своих автомобилей в Украине по приемлемой для граждан Украины цене.

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