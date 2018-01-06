НКРЕ покроет 1,5 миллиарда долгов Ахметову, оставив "Энергоатом" ни с чем

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на заседании 9 января примет решение о распределении 2 миллиардов гривен между энергогенерирующими компаниями теплоэлектростанций.

Об этом сообщают "Наші гроші".

Четверть суммы распределят между ПАО "Центрэнерго" (294,40 млн гривен) и ПАО "Донбассэнерго" (225,79 млн гривен).

Большую часть – 1,48 млн гривен - получат компании Рината Ахметова ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" (374,91 млн гривен), ПАО "ДТЭК Западэнерго" (744,63 млн гривен), ООО "ДТЭК Востокэнерго" (360,26 млн гривен ).

Средства предназначены для погашения задолженности, образовавшейся до 1 сентября 2017 перед ТЭС, с последующим направлением денег только на оплату по договорам на поставку угля.

Для выполнения этого решения ГП "Энергорынок" в ноябре уже взял кредит на 2 миллиарда гривен в "Ощадбанке".

Для запуска этой схемы НКРЕКП должен принять решение "Об алгоритме перечисления средств с текущего счета со специальным режимом использования оптового поставщика электрической энергии" и "О внесении изменений в сметы ГП "Энергорынок" на 2018 год".

Они необходимы, чтобы избежать выполнения закона "Об электроэнергетике", которым определен алгоритм распределения средств "Энергорынок" для погашения долгов перед производителями э/э.

В упрощенном виде алгоритм выглядит так. Все деньги "Энергорынок" на погашение долгов должны распределяться между производителями в следующей пропорции: примерно 50% денег уходит на ТЭС, 40% - "Энергоатом", остальные 10% делится между "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", ТЭЦ и производителями "зеленой" э/э. Сначала закрывают старые долги перед производителями электроэнергии.

Планируемая же сейчас схема предполагает, что все деньги получат теплоэнергетики, то есть "Энергоатом" и все остальные не получат на погашение долгов ничего.

Рекомендуем почитать: 1,5 миллиарда для Ахметова и "плюс" 3% к тарифу потребителей