OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О замороженных активах Ахметова, международных резервах, Ryanair и находчивых майнерах.

Об Ахметове. Кипрский суд заморозил 820 миллионов долларов олигарха. Среди активов - лондонская квартира, которая на момент покупки была самой дорогой частной резиденцией в Великобритании.

О международных резервах. Международные резервы Украины выросли на 21% в 2017 году. По предварительным данным, на 1 января 2018 они составляли 18,808 миллиарда долларов.

О Ryanair. Омелян анонсировал заход Ryanair. Снова. Официальных новостей можно ожидать уже в январе.

О Фонде энергоэффективности. Европейский союз предоставит финансирование Фонду энергоэффективности в Украине в размере 50 миллионов евро безвозвратной помощи.

О поездках в ЕС. Укрзализныця увеличит количество международных касс в связи со спросом пассажиров на перевозки в страны ЕС.

Об уязвимости процессоров. В процессорах Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc и ARM Holdings обнаружили серьезные уязвимости в безопасности. Недостаток был обнаружен почти во всех микрочипах, которые были проданы за последние 10 лет. Cert-ua опубликовал список процессоров, подверженных уязвимости Meltdown и Spectre.

Об изобретательных майнерах. В Нидерландах криптовалюту "майнили" с помощью человеческого тепла. Эксперимент длился 212 часов. За это время ученые смогли "намайнить" 16594 монеты эфира, лайткоинов, дэша и других криптовалют.

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