OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О RAB-тарифах, угольном "смотрящем" и учетной ставке.

О RAB-тарифах. Стало известно, сколько получат владельцы энергокомпаний от внедрения стимулирующего тарифообразования, исходя из того, какой пакет акций в том или ином облэнерго им принадлежит.

Об угольном смотрящем. Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыск киевского офиса неофициального куратора государственного угольного сектора Виталия Кропачева, расположенного по ул. Б.Хмельницкого,26.

О налогах. Крупнейшим плательщиком налогов за 2017 год стала компания "Укргазвыдобування", которая заплатила 50,4 миллиарда гривен налогов.

Об аресте активов Коломойского. Высокий суд Лондона по итогам заседания 19 января продлил действие приказа о всемирном аресте активов бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова до очередного соответствующего указа суда.

Об МВФ. Украина планирует до мая 2018 года выполнить все обязательства в рамках программы расширенного финансирования Международного валютного фонда, что позволит ей получить очередной транш кредита.

Об учетной ставке. Национальный банк поднял учетную ставку на 1,5 процентных пункта до 16%.

Об инфляции. Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2018 год до 8,9% с 7,3%.

О ценах на ж/д билеты. В "Укрзализныце" планируют повысить стоимость пассажирских перевозок на более чем 20% в 2018 году.

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Сегодняшним днем. Почему молодые украинцы останутся без пенсии

Поскольку продолжительность жизни и пенсионный возраст увеличиваются, те, кто получают зарплату в конвертах, останутся без пенсии или получат от государства незначительную помощь. Как им быть?

RAB-тариф близко. Что это такое и почему это повлияет на жизнь миллионов украинцев

"Урядовий кур'єр" опубликовал постановление, которое вводит в действие RAB-тариф для облэнерго. ЭП объясняет, почему об этом важно знать каждому.