СМИ подсчитали, сколько денег принесут RAB-тарифы олигархам

Стало известно, сколько получат владельцы энергокомпаний от внедрения стимулирующего тарифообразования, исходя из того, какой пакет акций в том или ином облэнерго им принадлежит.

Об этом пишет Liga.net.

Согласно расчетам, при доходности 12,5%, общая дополнительная выручка собственников 17 облэнерго составит почти 18 млрд грн.

Расчеты проводились на основе оценки стоимости активов по состоянию на 2016 год.

При условии, что с 2016 года база активов выросла, сумма лишь дополнительно увеличится.

Для этого акционерам облэнерго, не надо ничего делать - только предоставить оценку регулятору.

Издание подсчитало, что больше всего получит группа VS Energy россиян Воеводина, Гинера, Бабакова и Шаповалова - 7,688 млрд грн в год.

ДТЭК Рината Ахметова может рассчитывать на 3,088 млрд грн.

На третьем месте в рейтинге выгодополучателей окажется Константин Григоришин - 2,713 млрд грн.

На четвертом и пятом местах Игорь Коломойский и братья Суркисы - по 1,7 млрд грн и 1,3 млрд грн соответственно.

Еще две компании - Волынь- и Закарпатьеоблэнерго - связывают с Юрием Бойко и Сергеем Левочкиным, но по этим энергокомпаниям отсутствует информация.

Данные представлены без учета миноритарных пакетов.

Напомним, в "Правительственном курьере" было опубликовано постановление, которым утверждается новая методика, которая позволит ввести стимулирующие тарифы для облэнерго.

Постановление вступило в силу с 10 января.

Постановлением закладывается в так называемое RAB-регулирование доходность для облэнерго на уровне 12,5% годовых на новую базу (речь идет об инвестициях в новые активы) и также 12,5% годовых доходности на старую базу (имеющиеся активы компаний).

Напомним, НКРЭКУ подготовила нормативную базу для перевода энергокомпаний на RAB-регулирование в июле 2017 года.

После обнародования документа в экспертной среде началась дискуссия о целесообразности внедрения стимулирующего тарифообразования.

Премьер-министр Гройсман заявил, что в целом поддерживает внедрение RAB-регулирования с целью энергомодернизации облэнерго, но не в таком виде как это предлагает Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

Тем не менее, постановление было опубликовано в той редакции, которую и предложила НКРЭ.

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