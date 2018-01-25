НАБУ проводит обыски у Кропачева

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыск киевского офиса неофициального куратора государственного угольного сектора Виталия Кропачева, расположенного по ул. Б.Хмельницкого,26.

Об этом ЭП сообщил источник на рынке.

Он не смог предоставить подробностей происходящего, сообщив, что у Кропачева активность НАБУ связывают с его напряженными отношениями с ДТЭК.

Они обострились в конце прошлого года, после того, как структуры Виталия Кропачева заняли монопольную позицию в сфере поставок угля на государственное "Центрэнерго", вытеснив из этой сферы группу Рината Ахметова.

О результатах перераспределения сфер влияния в этой сфере и новых поглощениях Виталия Кропачева на энергорынке читайте в ближайшее время на ЭП.

Дмитрий Рясной, ЭП