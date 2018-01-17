OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О чём все говорили сегодня?

О повышении цен (которого не будет). Утром появилась информация, что правительство якобы готовится повысить цену на газ для населения. Но министр энергетики во время заседания правительства опроверг это, назвав глупостями.

О "Нафтогазе". НАК заявила о готовности покупать российский газ. По словам Коболева, цена очень привлекательная.

О банках-банкротах. Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития написали письмо, в котором призвали Нацбанк и Минфин продолжать усилия по минимизации стоимости банковского кризиса для украинских налогоплательщиков.

О Насирове и рассрочках. Компания Ахметова получила одну из самых больших рассрочек в Киеве во времена Насирова. А Насирова, между тем, до сих пор не уволили.

О Дубневичах. НАБУ задержало во Львове четырех должностных лиц трех компаний по подозрению в завладении более 300 миллионами кубов газа "Нафтогаза" на сумму более 1,4 миллиарда гривен.

И о биткоине. Сегодня цена криптовалюти упала ниже 10 тысяч долларов. Возобновила рост. И снова упала.

По данным банка Citigroup, размер украинского рынка криптовалюты биткоин составляет 2,5 миллиарда долларов в год.

Хотите узнать больше?

"Беллетристика" или расследование века: что нашли детективы в Приватбанке

Что означает отчет американского детективного агентства Kroll и какие последствия он будет иметь для экс-акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.