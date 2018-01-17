Уряд готується підвищити ціну на газ для населення

Кабмін планує змінити методику визначення ціни на газ для населення з квітня 2018 року, що призведе до подорожчання газу на більш, ніж 8%.

Відповідний проект постанови підготовлений Міністерством енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з документом, з 1 квітня пропонується повністю відійти від принципу визначення ціни газу для населення і перегляду її кожні 6 місяців в залежності від ціни імпортного паритету.

Спеціальні зобов'язання на суб'єкти ринку природного газу для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу будуть покладатися на період 2018-2021 років.

Ціна газу буде визначатися на рік – з 1 квітня 2018 року по 1 квітня 2019 року і так далі.

Вона буде формуватися як середньоарифметична ціна імпортного газу на німецькому газовому хабі (NCG) без урахування вартості транзиту до кордону України (Hub).

За 6 місяців попереднього року – 1 квітня по 30 вересня і переводиться в гривню за курсом, чинним на період закупівлі.

Як повідомляють "Українські Новини", за такою методикою з 1 квітня 2018 року ціна газу для населення може збільшитися на 8,3% тобто, з 4942 грн за тисячу кубометрів до 5352 грн і діяти вона буде до 1 квітня 2019 року.

Як повідомлялося, міністр фінансів Олександр Данилюк під час візиту до Вашингтону не зміг домовитися з МВФ про ціну газу на поточний опалювальний сезон.

Підвищення цін на газ вимагає постанова Кабінету міністрів № 187 від 22 березня 2017 року, розроблена Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Так, відповідно до документу, вона розраховується на базі імпортного паритету (середня ціна імпортного газу за певний період — ЕП).

Уряд повинен був опублікувати цей показник ще 1 липня 2017 року. Замість цього 26 вересня 2017 року Кабмін протокольним рішенням відклав дату публікації на невизначений термін.

Відстрочити оприлюднення ціни вирішили до узгодження механізму її визначення з МВФ та Європейським енергетичним співтовариством. До публікації рішення ціна залишиться на поточному рівні — 4,942 тис грн за тисячу кубометрів без ПДВ.

За методикою, яка діє в даний момент, якщо за підсумками року є відхилення "плюс/мінус" 10%, ціна на наступний опалювальний сезон повинна переглядатися.

За словами Данилюка, для отримання траншу Україна має виконати три основних кроки.

Читайте також: Ціна на газ: удар по кишенях українців чи розлучення з МВФ

Економічна правда