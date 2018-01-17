"Беллетристика" или расследование века: что нашли детективы в Приватбанке

Что означает отчет американского детективного агентства Kroll и какие последствия он будет иметь для экс-акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. (Укр.)

Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов і Приватбанк — знову в центрі уваги. Менше місяця минуло з моменту арешту активів олігархів Лондонським судом, але тиск на екс-акціонерів не припиняється.

Напередодні Національний банк повідомив про результати роботи американського детективного агентства Kroll, яке розслідувало діяльність банку за останні десять років.

Провівши forensic-аудит, детективи підтвердили інформацію, якою уже рік оперують представники Нацбанку та більшість фінансових фахівців: Приватбанк до націоналізації видав 90-95% корпоративних кредитів компаніям, пов'язаним з його тодішніми власниками Коломойським і Боголюбовим.

Головний висновок аудиту такий: у результаті шахрайських операцій, від яких отримали вигоду екс-акціонери, банку завдано 5,5 млрд дол збитків. Приблизно таку ж суму держава виклала для порятунку установи.

"Маячня, яку нема сенсу коментувати", — так Коломойський відреагував на висновки детективів.

Що було у звіті Kroll і які наслідки це може мати для екс-акціонерів, з'ясовувала ЕП.

Forensic-аудит — це комплекс заходів щодо врегулювання фінансово-правових спорів, зазвичай, між інвестором і підрядною організацією. Він спрямований на виявлення та припинення фактів шахрайства в компаніях при залученні підрядних організацій та постачальників. У випадку з Приватбанком йдеться про компанії, які кредитував банк. Kroll — офіційно консалтингова компанія, але за суттю — приватне детективне агентство, засноване Джулсом Кроллом. Починаючи з 1972 року, Кролл розкрив десятки гучних фінансових, кримінальних, політичних справ і побудував детективну імперію. У 2010 році він продав агентство. Агенти Kroll знайшли 200 млн дол, викрадених з держскарбниці колишнім філіппінським диктатором Фердинандом Маркосом і його дружиною, кошти поваленого гаїтянського диктатора Жан-Клода Дювальє, а також гроші іракського президента Саддама Хусейна, заховані в банках Європи і США.

Краще пізно, ніж ніколи

Хоч і з запізненням, але детективне агентство Kroll таки завершило forensic-аудит Приватбанку.

Проведення такого розслідування — одне із зобов'язань України перед МВФ. Forensic-детективи повинні були завершити роботу до кінця вересня 2017 року, але на прохання Kroll дедлайн для підготовки звіту був перенесений на жовтень. У підсумку з публічною заявою детективи вийшли тільки зараз.

Схоже, висновок приватних детективів цілком задовольняє Національний банк, який є одним із головних інституційних центрів боротьби з екс-акціонерами Приватбанку.

Приватбанк був об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до завдання банку збитків щонайменше в розмірі 5,5 млрд дол", — зазначив у релізі регулятор.

НБУ не раз звинувачував екс-акціонерів у тому, що банк видав ці кошти пов'язаним з акціонерами компаніям. Хоча державний Приватбанк поки що подав позов у Високий Суд Лондона до екс-акціонерів лише на 2,5 млрд дол.

Коломойський з висновками детективів Kroll не погоджується.

"Маячня, яку нема сенсу коментувати. Основне питання — куди і коли вивели кошти. Особливо сподобалася сентенція, що колишній менеджмент працював в інтересах акціонера. А в чиїх інтересах він мав працювати — в інтересах Порошенка або Гонтарєвої з Рожковою?" — заявив він ЕП, називаючи висновок "белетристикою".

Майже нічого нового

Опублікований був не повний звіт, а тільки висновки. Наскільки вони обґрунтовані — перевірити неможливо. За словами співрозмовника ЕП, знайомого із ситуацією, Kroll оперує вичерпними доказами.

Повний звіт містить деталізацію операцій, в тому числі випадки, коли кредити пов’язаних компаній "переганялися" у депозити пов’язаних з банком осіб, зазначає джерело.

У публічних висновках зокрема йдеться про таке.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ KROLL

На одній з презентацій він детально описав схему "трансформації" кредитного портфеля Приватбанку, після якої, за його словами, якість кредитного портфеля значно погіршилася.

Екс-акціонери заявляли, що ця трансформація робилася на вимогу НБУ під його пильним наглядом і ніякого шахрайства у цьому нема. Тож нової інформації у цих публічних висновках мало.

Головне питання Коломойського — куди і коли вивели гроші — досі без відповіді. Принаймні, публічно про це ніхто з представників НБУ або Kroll не повідомляв.

У Нацбанку заявили, що з деталями звіту зможуть ознайомитися правоохоронці, ця інформація вже передана до Генеральної прокуратури.

Проте вже очевидно, що доля цієї суперечки буде вирішуватися не в українській юрисдикції.

Лондон допоможе

Попри публічні заяви про очікування допомоги від українських правоохоронців, учасники процесу з боку держави в приватних розмовах визнають: ГПУ та інші правоохоронці, м’яко кажучи, неефективні ні в цій справі, ні в інших, які стосуються розслідувань фінансових злочинів.

Тому найбільша цінність аудиту для НБУ в тому, що він може стати доказовою базою у Лондонській судовій суперечці між екс-акціонерами і Приватбанком.

Опитані ЕП юристи кажуть, що Лондонський суд може взяти до уваги звіт детективів Kroll.

"Очевидно, такий аудит робився в тому числі для Лондонського суду. Суд приймає такі звіти як докази і покладається на них при ухваленні рішень. Дані звіту Kroll у Лондонському суді можуть тестуватися шляхом крос-допиту експертів, що склали звіт", — вважає партнер МЮФ Kinstellar Костянтин Лікарчук.

Схожу думку висловлює керівний партнер Suprema Lex Віктор Мороз.

"На відміну від України, в судах якої результати forensic-аудиту не є доказом і вимагають легалізації, наприклад, через кримінальне провадження, Лондонський суд такі результати приймає як доказ. Це може допомогти Приватбанку в суперечці з колишніми власниками банку", — каже юрист.

"Тепер держава, розширивши свій позов, може оперувати даними про те, як була побудована схема вимивання з банку коштів і в чому провина Коломойського і Боголюбова. Це збільшує шанси банку на виграш у лондонському суді", — додає Мороз.

Проте такий оптимізм поділяють не всі. Один з юристів, який побажав залишитися неназваним, висловив думку, що без належної уваги до цієї справи з боку українських правоохоронців цей звіт навряд чи допоможе Приватбанку.

"Частину висновків можна підтвердити тільки при розкритті банківської таємниці, частину — через свідчення ключових співробітників. Це вимагає легалізації та документування через процесуальні механізми. Наприклад, шляхом допиту свідків у кримінальній справі, коли вони попереджаються про відповідальність за надання неправдивих свідчень", — наголошує співрозмовник.

За його словами, без повноцінного розслідування в рамках кримінально-процесуального законодавства цінність звіту Kroll нульова. Тим більше, каже він, що проведення розслідування було скомпрометоване порушеннями процедури доступу до банківської таємниці.

"Не впевнений, що в такій ситуації звіт допоможе у Лондоні. Крім того, він може бути використаний і проти НБУ. Якщо колишні акціонери змогли десять років грабувати банк під носом в НБУ, це лише підтвердить повну неефективність банківського нагляду", — вважає юрист.

Такої ж думки дотримується колишній корпоративний секретар Приватбанку Вікторія Страхова. За її словами, розслідування Kroll може "розкрити" і "злити" багато різних представників "старої системи".

"Адже звіт Kroll можна використовувати і як доказ злочинної недбалості? Адже хтось у нагляді (нагляді НБУ. — ЕП) за ці десять років підписував акти перевірок НБУ і нічого не зробив? Тут же можуть піти і Стельмах, і Арбузов з Соркіним (попередні керівники НБУ. — ЕП). Не тільки глави НБУ, а й ті, хто очолював нагляд і входив до правління. ІВК (Ігор Коломойський. — ЕП), якщо буде йти на дно, то винятково у шумній компанії", — написала Страхова у Facebook.