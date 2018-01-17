Ринок біткоїна в Україні сягає 2,5 мільярда доларів на рік - Citi

Розмір українського ринку криптовалюти біткоїн становить 2,5 мільярда доларів на рік.

Про це повідомив фінансовий аналітик ICU Михайло Демків на своїй сторінці у Twitter з посиланням на звіт банку Citigroup.

"За оцінками аналітиків Сіті груп, розмір ринку Bitcoin в України становить близько 2,5 млрд доларів на рік!", - написав він.

"В цілому, країни із вищим рівнем тіньової економіки більш схильні до транзакцій в криптовалюті, що не є дивним", - зазначив Демків.

За оцінками аналітиків Сіті груп, розмір ринку #Bitcoin в України складає близько $2.5млрд на рік! В цілому, країни із вищим рівнем тіньової економіки більш схильні до транзакцій в криптовалюті, що не є дивним.

FYI @ICU_UA #BTC $BTC pic.twitter.com/nI2X0fDynX — Mykhaylo Demkiv (@demkiv_m) 17 января 2018 г.

Раніше повідомлялося, що президент Венесуели Мадуро розпорядився про випуск перших 100 мільйонів Petro, національної криптовалюти, забезпеченої нафтою.

Через проблеми, пов'язані з гіперінфляцією в країні практично втратили довіру до національної валюти - болівара.

Це призвело до зростання популярності криптовалют та індустрій, пов'язаних з ними, зокрема майнінгу. Біткоїн став користуватися такою популярністю, що з'явився навіть спеціальний термін, який описує це явище - біткоїнізація.

В інших країнах, в тому числі в Зімбабве, також спостерігається безпрецедентне зростання популярності криптовалют і біткоїну в умовах фінансової нестабільності.

Як повідомлялося, процесингова компанія Visa відмовилася обслуговувати карти з підтримкою Bitcoin.

Економічна правда