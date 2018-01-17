Біткоїн впав нижче 10 тисяч доларів

Ціна на криптовалюту впала нижче позначки 10 тисяч доларів, але відразу відновила зростання.

Про це свідчать дані біржі CoinDesk.

CoinDesk

Відзначається, що за останні дві доби вартість криптовалюти впала більш ніж на 30%, за останній місяць - майже вдвічі.

Схожа ситуація спостерігається на всьому криптовалютном ринку. Так, Ethereum обвалився на 30%, а Ripple - майже на 45%.

Падіння на ринку криптовалют пов'язують з регулюванням майнінгу і можливим блокуванням сервісів для торгівлі криптовалютами в Китаї.

Раніше повідомлялось, що глобальний ринок криптовалют сильно падає, лише 16 січня біткоїн подешевшав більш ніж на 13%.

На думку дослідників, у 2013 році курс криптовалюти біткоїн виріс в сім разів за два місяці в результаті штучних маніпуляцій на біржі.

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Економічна правда