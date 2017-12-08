OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О покупках за границей, электромобилях и бюджете.

Конечно же, о бюджете. Поздно вечером 7 декабря 273 народных депутата нажали зеленые кнопки, приняв главный финансовый документ страны.

О сигаретах. Для принятия госбюджета необходимо было принять изменения в налоговый кодекс. Выполнено. Акциз на табачные изделия вырос на 30%.

Об электромобилях. Отличная новость для любителей автомобилей и зеленой энергетики: операции по ввозу электромобилей в Украину освобождаются от уплаты НДС и акциза. Голосовали за пятилетние льготы, оказалось, что проголосовали на 1 год.

Об аграрных олигархах. Не обошлось без скандалов. С 1 марта 2018 года отменяется НДС на экспорт в таможенном режиме сои, подсолнечника и рапса. От этого выиграют компании, у которых есть большие мощности по переработке этих культур в Украине. Таковой является Кернел Веревского и Хомутынника.

О покупках за границей. Рада огорчила своих избирателей решением ограничить беспошлинный ввоз товаров в Украину до трёх посылок в месяц общей стоимостью до 150 евро. Ограничения будут действовать как при самостоятельном пересечении границы, так и при почтовой пересылке. Начиная с четвертой, посылки будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом.

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Бюджет: каких олигархов и политиков профинансируют украинцы в 2018 году

Чиновники и провластные депутаты щеголяют ранним принятием госбюджета, однако за праздничным фасадом без изменений: основная часть общенародного пирога-2018 достанется олигархам и их политическим соратникам.