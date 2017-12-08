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Рада отменила НДС на импорт электрокаров в год, а не на пять

Пятница, 8 декабря 2017, 13:20

Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, где отмена НДС и акциза на импорт новых и подержанных электрокаров предполагается на год, а не на пять лет.

Такую поправку подал Артур Герасимов.

Решения было принято с ней.

Перед голосованием за принятие бюджета Владимир Гройсман заявил, что из-за поправки голосования получилось некорректным и пообещал это урегулировать.

Однако как ЭП сообщил источник в правительстве, правка была учтена, а льготный срок сокращен.

Напомним, ранее сообщалось, что операции по ввозу электромобилей в Украине освобождаются от уплаты НДС и акциза на 5 лет.

Отмечается, что общий парк электромобилей, которые эксплуатируются в Украине, уже превысил 4 тыс. единиц.

Украина заняла пятое место в международном рейтинге по темпам роста электромобилей, опередив такие страны, как США, Нидерланды и Япония.

Напомним, законопроект №6776-д, который в рамках "бюджетного пакета" приняли депутаты, предусматривает также повышение стоимости акцизов на табачные изделия на 29,7%.

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электромобиль Рада
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