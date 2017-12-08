Назревает скандал с ЕС: Рада дала Хомутыннику и Веревскому заработать на переработке подсолнечника и рапса

С 1 марта 2018 отменяется НДС на экспорт в таможенном режиме сои, подсолнечника и рапса, что позволит заработать украинским компаниям, которые имеют большие мощности по переработке этих культур.

Соответствующие изменения были внесены в Налоговый кодекс.

"Это означает, что это все заплатят аграрии, потому что экспортеры не смогут возмещать НДС", - отметил генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Тарас Высоцкий.

По его словам, это приведет к тому, что экспортерам придется снизить цену на внутренние закупки.

Как отметил эксперт, правка №180 привела к трем рискам:

Первый. Прямые финансовые потери, которые по предварительным расчетам составляют 6 млрд гривен.

Второй. Ухудшение торговых отношений с ЕС. Правка противоречит Ассоциации о свободной торговле, а большая часть экспорта этих культур шла именно туда.

Третий. Огромные убытки, которые придется покрывать экспортерам, или разрывать контракты, так как решение принято среди маркетингового сезона. Контракты и договоры на поставку уже заключены, а цена зафиксирована.

Как отметил Высоцкий, от этого выиграют компании, у которых есть большие мощности по переработке этих культур в Украине, потому что они смогут закупать их дешевле, что приведет к искажению конкурентного преимущества.

По словам эксперта, экспорт непереработанного рапса и сои составляет около 800 млн долларов в год. После принятия поправки около 100 млн долларов смогут заработать на аграрных производителях владельцы перерабатывающих мощностей.

Такой компанией, например, является "Кернел".

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла.

Веревский через Namsen LTD обладает 39,1% акций "Кернел", другая часть находится в свободном обращении.

Ранее сообщалось, что компания Cascade Investment Fund, который принадлежит народному депутату Виталию Хомутыннику, увеличила пакет акций в Kernel Holding S.A. с 5% до 6,59%.

Экономическая правда