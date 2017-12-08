Новые правила для украинцев: только 3 посылки в месяц общей стоимостью до 150 евро без пошлины

Рада ограничила беспошлинный ввоз товаров в Украину до трёх посылок в месяц общей стоимостью до 150 евро.

Об этом сообщает ain.ua со ссылкой на законопроект №6776-д.

Ограничения будут действовать как при самостоятельном пересечении границы, так и при почтовой пересылке.

Если законопроект подпишет спикер и президент, то, начиная с четвертой, посылки будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом.

Напомним, ограничение существовало и ранее, однако 150 евро была стоимость одной посылки, а количество отправлений не ограничивалось.

Рада также ограничила ввоз товаров в багаже для тех, кто часто пересекает границу.

Украинцы смогут провозить товары общей стоимостью до 500 евро и весом до 50 кг при условии, что отсутствовали в стране более 24 часов и въезжают в Украину не чаще одного раза за 72 часа. Если эти временные промежутки не соблюдаются - везти товары можно на сумму до 50 евро.

Напомним, до ограничений можно было ввозить товары стоимостью до 500 евро и весом до 50 кг раз в сутки, не проводя за рубежом более 24 часов.

Как отмечается, в исходном тексте законопроекта этого прописано не было. Это поправка #106 депутата от БПП Денисенко, которую комитет одобрил частично и внес в финальный текст.