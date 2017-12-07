Рада разрешила ввозить электромобили без уплаты НДС и акциза

Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс , которыми на 5 лет отменены НДС и акциз на операции по ввозу электромобилей в Украину.

За принятие законопроекта №6776-д проголосовали 252 народных депутата.

Так, до 2022 года отменены налог на добавленную стоимость и акциз на операции по ввозу на территорию Украины электромобилей.

Кроме того, проект предусматривает снижение до 6% и 12% ренту на газ из новых скважин (в соответствии глубиной более 5 км и до 5 км - ЭП).

Также законопроект предусматривает повышение стоимости акцизов на табачные изделия на 29,7%.

Ранее сообщалось, что общий парк электромобилей, которые эксплуатируются в Украине, уже превысил 4 тыс. единиц.

Напомним, Украина получила пятое место в международном рейтинге по темпам развития электромобилей, опередив такие страны, как США, Нидерланды и Япония.

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Экономическая правда