​Рада повысила акциз на сигареты и отменила НДС на электромобили

Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс Украины, которыми предусматривается повышение стоимости акцизов на табачные изделия.

За принятие законопроекта №6776-д проголосовали 252 народных депутата.

В частности, проект предусматривает постепенное до 2025 года повышение ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акциза с табачных изделий, а именно в 2018 году - на 11,2% и дополнительно на 16,7% (то есть, с учетом предыдущей индексации в среднем на 29,7%).

В последующие годы предусмотрено повышение на 20% до уровня, эквивалентного 90 евро за тысячу штук (сейчас минимальное налоговое обязательство для сигарет в Украине составляет 20 евро за тысячу штук - ЭП).

Кроме того, проектом предусматривается, что с 1 января 2025 года будут соблюдаться требования Директивы ЕС о структуре и ставках акцизов, применяемых к табачным изделиям относительно доли акциза в средневзвешенной розничной цене продажи сигарет как минимум 60%.

"Для этого вводится механизм определения такой цены", - говорится в пояснительной записке.

Проектом также предлагается повысить ставки экологического налога на 11,2%, а ставки рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, ренты за специальное использование воды и лесных ресурсов - на 16,8%.

По оценкам Министерства финансов, общие поступления от внедрения норм этого проекта закона в 2018 году составят 12,46 млрд гривен.

Также до 2022 года отменены НДС и акциз на операции по ввозу на территорию Украины электромобилей. Кроме того Рада понизила до 6% и 12% ренту на газ из новых скважин (соответственно глубиной свыше 5 км и до 5 км - ЭП).

Напомним, в первом чтении соответствующий проект закона был принят 14 ноября.

Экономическая правда