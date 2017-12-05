OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О пошлине на авто из ЕС, стоимости земли, е-билете и медиахолдинге Курченко.

О снижении пошлины на авто. С 1 января в Украине снизится пошлина на авто, которые ввозятся из ЕС. Это предусмотрено Соглашением об ассоциации.

Об импорте газа. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о планах отказаться от импорта газа до 2020 года.

О зарплате. Гройсман заявил, что средняя заработная плата в Украине в 2018 году может вырасти до 10 тысяч гривен.

О General Electric. Укрзалізниця и американская компания General Electric Transportation достигли согласия по ключевым условиям долгосрочного партнерства.

О Нафтогазе. Государственная служба геологии и недр на основании решения суда аннулировала 3 специальных разрешения НАК "Нафтогаз Украины" на разработку нефтегазоносных площадей в Полтавской области.

Об электронном билете. Харьков стал первым украинским городом, где ввели оплату в наземном транспорте с помощью единого электронного билета.

О земле. Цена одного гектара земли сельскохозяйственного назначения в Украине в случае отмены моратория на ее продажу может составить 50-60 тысяч гривен.

О медиахолдинге Курченко. Олигарх беглый Сергей Курченко может потерять медиахолдинг УМХ (UMH) до конца года.

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