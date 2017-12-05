General Electric заходит в Украину

Укрзалізниця и американская компания General Electric Transportation достигли согласия по ключевым условиям долгосрочного партнерства.

Об этом на своей странице в Facebook написала председатель офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины Юлия Ковалив.

"Партнерство между компаниями предусматривать поставку и локализацию производства локомотивов модели GE Evolution в Украине, модернизацию действующего флота локомотивов и инвестиции в сервис на обслуживание в Украине", - отметила она.

Она также отметила, что приход в Украину одной из крупнейших американских компаний станет мощным сигналом для других иностранных инвесторов.

Информацию на своей странице также подтвердил председатель ПАО "Укрзализныця". Он отметил, что УЗ получит 30 новых локомотивов General Electric.

Договоренность о стратегическом партнерстве должно быть подписано уже до конца в этом году. Реализация программы рассчитана на 7 лет.

Как сообщалось, в начале августа 2017 года ПАО "Укрзализныця" и американская компания General Electric подписали письмо о намерениях совместно заниматься модернизацией существующего в Украине парка дизельных локомотивов и строительством новых.

В подписанном документе говорится также о сервисном обслуживании тепловозов.

Экономическая правда