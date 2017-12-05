Гектар земли после отмены моратория может стоить 60 тысяч – МинАПК

Цена одного гектара земли сельскохозяйственного назначения в Украине в случае отмены моратория на ее продажу может составить 50-60 тысяч гривен.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк в эфире телеканала ICTV.

"Теневой рынок земли будет существовать, пока будет действовать мораторий на ее продажу. Если бы рынок запустился, цена одного га колебалась бы от 50 до 60 тыс. грн", - сообщил Мартынюк.

По его словам, мораторий на продажу сельхозземель будет действовать до тех пор, пока не будет проголосован закон об обороте земель сельхозназначения.

"Та эпопея, которую мы видим сегодня с продлением моратория, - это ничто иное, как голый пиар для того, чтобы понравиться людям и сказать, что их защитили", - добавил премьер-министр Владимир Гройсман.

Он уточнил, что выступает против продажи земли агрохолдингам и иностранцам.

"Возможно допустить оборот земли между фермерами-украинцами - физическими лицами в тех объемах, которые необходимы для создания сельскохозяйственного предприятия", - указал премьер.

Мартынюк добавил, что в земельный кадастр внесены 70% всех участков, Госгеокадастр полностью обеспечивает процесс передачи участков в аренду.

Как сообщалось, в Украине с 2002 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. Парламент несколько раз продлевал его действие.

Однако земельная реформа является важным условием программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.

Ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что правительство до сих пор работает над проектом закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

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Экономическая правда