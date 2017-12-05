Середня зарплата у 2018 може зрости до 10 тисяч - Гройсман

Середня заробітна плата в Україні у 2018 році може зрости до 10 тисяч гривень.

Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сказав в понеділок у вечірньому ефірі ICTV, передає Укрінформ.

"Я переконаний в тому, що наше завдання на наступний рік довести середню заробітну плату в Україні до рівня не менше 10 тис гривень. Тоді ми будемо повертати більш-менш нормально темп збільшення середньої заробітної плати для найманих працівників", - сказав Гройсман.

Він нагадав, що зараз середня заробітна плата по країні становить 7,4 тисячі гривень, але її прем'єр-міністр вважає недостатньою.

Глава уряду також нагадав, що вже на початку року мінімальна заробітна плата буде збільшуватися на 500 гривень. Уряд не планує на цьому зупинятися, але для зростання треба, щоб економіка динамічно розвивалася.

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