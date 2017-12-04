OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О "минималке" 4100 и валютных кредитах

О валютных кредитах. Валютные заемщики обанкротившихся банков смогут выкупить свои кредиты за 20% от номинальной стоимости благодаря новому формату голландских аукционов.

О "минималке" 4100. "Минималка" 3200 остается в анналах истории. На горизонте появилась "минималка" 4100, и уже вызвала дискуссию.

Об автомобилях. Рынок новых авто в Украине сократился впервые за год, а Минэкономразвития снижает ввозные пошлины на автомобили.

Об украинских товарах. Министерство экономического развития и торговли выступило против принятия законопроекта, известного как "Покупай украинское". И четко объяснило свою позицию.

О межбанке. На валютных межбанковских торгах жарко. Спрос на доллар превышал предложение, НБУ объявил аукцион на 100 миллионов долларов. Банки подали заявки на 44 миллиона, а Нацбанк удовлетворил заявки только на 30 миллионов. "Голодные" банки вернулись на межбанк и еще немного ослабили гривну.

О Тигипко. Бизнесмен Сергей Тигипко через свою офшорку купил 100% акций компании-застройщика "Билдинг Инвест Групп", которая выступает девелопером проекта строительства трехэтажного торгово-развлекательного центра Podol Mall в Киеве.

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"Доллар по 5": заемщикам банков-банкротов позволят выкупить свои займы за 20%

Вскоре Фонд гарантирования вкладов будет выставлять на продажу ипотечные портфели неплатежеспособных банков. Варианты действий у заемщиков нехитрые: выкупить свои долги по курсу 5,05 или познакомиться с коллекторами и потерять жилье.