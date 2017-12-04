Рынок новых авто в Украине сократился впервые за год

Автомобильный рынок Украины впервые с начала года продемонстрировал отрицательную динамику к показателям 2016 года, ноябрьские регистрации упали почти на 1%.

Об этом свидетельствуют данные ассоциации "Укравтопром".

Как отмечается, в прошлом месяце украинцы приобрели 7,677 тысяч новых легковых автомобилей.

Наибольшим спросом в ноябре пользовались автомобили марки Toyota, которых было зарегистрировано 840 шт. Относительно результата годичной давности реализация этого японского бренда в Украине уменьшилась на 1,3%.

Несмотря на 11% падение продаж к ноябрю 2016 года, вторым по популярности автомобильным брендом у украинцев остается Renault. Автомобили этой марки выбрали 749 покупателей.

На третьем месте с результатом 610 зарегистрированных машин и 20% ростом чешский бренд Skoda.

Volkswagen, добавив почти 19% к прошлогоднему ноября, занял четвертую строчку рейтинга с 590 зарегистрированными автомобилями.

Замыкает пятерку лидеров KIA, автомобили которой в прошлом месяце получили 481 регистрационный номер (-5%).

Напомним, сентябрьские продажи новых легковых автомобилей в Украине относительно сентября 2016 года выросли почти на 36%.

Экономическая правда