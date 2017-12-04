МЭРТ выступает против законопроекта "Купуй українське"

Министерство экономического развития и торговли выступает против принятия законопроекта №7206 также известного как "Купуй українське".

Об этом написал заместитель министра экономического развития Максим Нефьодов на своей странице в Facebook.

По его словам, существует риск того, что Верховная Рада 5 декабря может проголосовать за законопроект №7206.

"Красивое название маскирует целый ряд вредных инициатив, согласно которым в любом тендере заказчик будет обязан переплатить до 43% за товар, который по сложной формуле будет кем-то определен кем как "отечественный", - заявил Нефьодов.

Замминистра перечислил недостатки законопроекта, среди которых:

законопроект прямо нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС и нормы ВТО, о чем заявило представительство ЕС в Украине;

законопроект создаст дополнительную нагрузку на бюджет в десятки миллиардов гривен за счет переплаты за закупленные товары;

законопроект создает большие коррупционные риски, так как для подтверждения "отечественности" товара необходимо собрать минимум 23 справки.

"Само по себе это - сверхмощный барьер ограничения участия в торгах", - заявил Нефьодов.

"Министерство экономического развития и торговли категорически призывает не поддерживать этот законопроект", - резюмировал Нефьодов.

Подробно с аргументами МЭРТ можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщалось, 14 ноября проект закона №7206 включили в повестку дня седьмой сессии Верховной Рады. Это решение поддержали 228 народных депутатов.

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Экономическая правда