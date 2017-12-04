Повышение "минималки" до 4100 не повлияет на инфляцию - вице-премьер

Вице-премьер-министр Павел Розенко уверен, что повышение минимальной заработной платы до 4,1 тысячи гривен не приведет к инфляции.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Убежден, мы имеем все шансы достичь минимальной зарплаты 4 100 гривен в 2018 году неинфляционным образом", - говорится в сообщении.

Кроме того, Розенко считает правильной инициативу президента Петра Порошенко о повышении минимальной зарплаты в стране до 4,1 тыс. гривен.

"Такой шаг также даст дополнительный ресурс поступлений в Пенсионный фонд, что позволит нам возможности для очередного повышения пенсий", - добавил Розенко.

Как сообщалось, Кабинет министров с 1 января 2017 года повысил минимальную зарплату до 3200 гривен.

В октябре в Национальном банке заявили, что повышение с 1 января 2017 года минимальной заработной платы добавило 2-2,5 процентных пункта к инфляции текущего года.

Напомним, 26 октября Национальный банк ухудшил прогноз по инфляции на 2017 год с 9,1% до 12,2%.

В Нацбанке прогнозируют, что по итогам 2018 года инфляция составит 7,3% (предыдущий прогноз – 6,0%). Прогноз инфляции на 2019 год остался неизменным – 5,0%.

Как сообщалось, Кабинет министров предлагает Верховной Раде установить с 1 января 2018 года прожиточный минимум в размере 1 700 гривен, а минимальную зарплату - 3 723 гривны.

Экономическая правда