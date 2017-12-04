НБУ попытается сдержать гривню от падения
Понедельник, 4 декабря 2017, 13:50
Национальный банк Украины в понедельник объявил аукцион по продаже до 100 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Как отмечается, в понедельник объявлено о проведении валютного аукциона по продаже Национальным банком иностранной валюты за гривню.
Объем аукциона - до 100 млн долларов.
Напомним, гривня начала неделю со снижения: 4 декабря котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 11:50 установились на уровне 27,25-27,28 гривни за доллар.
Экономическая правда
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