НБУ попытается сдержать гривню от падения

Национальный банк Украины в понедельник объявил аукцион по продаже до 100 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Как отмечается, в понедельник объявлено о проведении валютного аукциона по продаже Национальным банком иностранной валюты за гривню.

Объем аукциона - до 100 млн долларов.

Напомним, гривня начала неделю со снижения: 4 декабря котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 11:50 установились на уровне 27,25-27,28 гривни за доллар.

Экономическая правда