Тигипко купил киевского застройщика

Бизнесмен Сергей Тигипко опосредованно купил 100% акций компании-застройщика "Билдинг Инвест Групп".

Об этом свидетельствуют данные аналитической системы YouControl.

Подконтрольная Тигипко компания Devisal Limited стала владельцем 100% "Билдинг Инвест Групп".

Конечным бенефициарным собственником компании является Тигипко.

Devisal Limited является миноритарным акционером ряда компаний Тигипко (СК "ТАС", СГ "ТАС", ТАС Эссет Менеджмент).

Компания Devisal Limited является владельцем 100% акций ООО "Бережанский квартал" и контролируется Тигипко.

"Билдинг Инвест Груп" выступает девелопером проекта строительства трехэтажного торгово-развлекательного центра Podol Mall районного формата по ул. Еленовская, 23 в Киеве.

Ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на 2015 год.

Генеральным подрядчиком проекта выступило ООО "Киевская Проектно-Строительная Компания".

ООО "Билдинг Инвест Груп" основано в 2002 году.

Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых помещений.

Уставный капитал "Билдинг Инвест Груп" составляет 50 млн гривен.

Группа "ТАС" основана в 1998 году. Сфера ее бизнес-интересов охватывает финансовый сектор (банковский и страховой сегменты), промышленность, недвижимость, агросектор, венчурные проекты.

Напомним, недавно Тигипко купил неплатежеспособный банк "Новый". Он также является владельцем ТАСкомбанка и Universal Bank.

"Українські Новини"