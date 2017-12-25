OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

О штрафах за украинские номера, Авакове и Nord Stream-2.

О торговле. Президент США Дональд Трамп решил приостановить беспошлинный режим в отношении ряда товаров, изготовленных в Украине.

Об Авакове. Госгеонедр отдаст 11 газоносных площадей в Полтавской области на внеконкурсной основе компании, связанной с окружением Арсена Авакова.

О "Северном потоке-2". Строительство "Северного потока-2" позволит России закрыть транзит газа по территории Украины и начать полноценную военную агрессию.

Об ОПЗ. "Всеукраинская Энерго Компания" одержала победу в тендере на поставки сырья Одесскому припортовому заводу.

Об НКРЭ. Президент Петр Порошенко назначил Викторию Морозову и Вадима Таратуна членами Национальной комиссии, которая занимается государственнім регулированием в сферах энергетики и коммунальных услуг.

О фирмах Онищенко. В течение 2017 по решению судов частично было реализовано имущество фирм, которые проходят по делу Онищенко, для погашения налогового долга, но вырученные деньги едва покрывают десятую часть налоговых долгов.

О штрафах за украинские номера. С 1 января 2018 года крымчан, которые не поменяли на своих автомобилях украинские номера на российские, будут штрафовать.

Об Укртрансгазе. Павел Юзеф Станчак в субботу, 23 декабря, назначен на должность главы ПАО "Укртрансгаз".

Нефтегазовый клондайк: что Украина ищет на морском дне

Более года назад Украина возобновила поиск нефти и газа на черноморском шельфе. Что это значит, и какие объемы углеводородов страна может получить.