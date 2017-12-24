Залоговое имущество фирм Онищенко едва покрывает десятую часть налогового долга

В течение 2017 по решению судов частично было реализовано имущество фирм, которые проходят по делу Онищенко, для погашения налогового долга, но вырученные деньги едва покрывают десятую часть налоговых долгов.

Такая информация содержится в письмах Главного управления ДФС в Харьковской области, которые обнародовал проект "Марлин".

Так в ноябре 2016 Киевский окружной административный суд дал разрешение Южной объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления ДФС в Харьковской области на погашение налогового долга ООО "Надра Геоцентр" в сумме 19,1 млн грн за счет имущества, находящегося в налоговом залоге. В августе этого года на аукционе по продаже залогового газового конденсата было выручено всего 399 тыс грн, то есть 2% от суммы налогового долга.

В июне 2017 тот же суд дал разрешение Главному управлению ДФС в Харьковской области на погашение налогового долга ООО "Надра Геоцентр" в сумме 117,7 млн грн. В августе на аукционе по продаже залогового газового конденсата было выручено 3,4 млн грн, то есть 2,9% от суммы налогового долга.

В октябре Харьковский окружной административный суд дал разрешение Главному управлению ДФС в Харьковской области на погашение налогового долга ООО "Карпатнадраинвест" в сумме 21,1 млн грн. В ноябре на аукционе по продаже залогового газового конденсата было выручено 12,7 млн грн, то есть 60% от суммы налогового долга.

В сумме вырученные средства достигают лишь 10,5% от налогового долга ООО "Надра Геоцентр" и ООО "Карпатнадраинвест" перед Главным управлением ДФС в Харьковской области.

Весь конденсат реализован через Украинскую универсальную биржу.

Ранее сообщалось, что отстраненного голову ДФС Романа Насирова подозревают в том, что он в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных налоговых органов незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "ХАС " ООО "Карпатнадраинвест" и ООО "Надра Геоцентр" на общую сумму более 2 миллиардов гривен.

Впоследствии стало известно, что налоговая хочет взыскать долги фирмы Онищенко ООО "Надра Геоцентр" с государственной компании "Укргаздобыча".

Экономическая правда