США приостановят ряд торговых преференций для Украины

Президент США Дональд Трамп решил приостановить беспошлинный режим в отношении ряда товаров, изготовленных в Украине.

Об этом говорится в сообщении Офиса торгового представителя США, передает DW.

Режим беспошлинной торговли, о котором идет речь, действует в рамках программы Генеральной системы торговых преференций.

"После рассмотрения критериев о том, в какой степени назначенная страна-получатель обеспечивает адекватную и эффективную охрану прав интеллектуальной собственности, я определил целесообразность приостановки беспошлинного режима", - говорится в обращении американского президента.

По мнению Трампа, Киев проводит "недостаточную" защиту прав интеллектуальной собственности.

"Исключение Киева из перечня участников программы состоится через четыре месяца, если украинская власть не улучшит защиту прав собственности", - говорится в сообщении.

По мнению ведомства, у Киева есть все шансы исправить ситуацию, в частности по "регулированию лицензионных платежей в пользу правообладателей".

Согласно Генеральной системы преференций, которая действует преимущественно для бедных стран, а также для развивающихся стран, изделия из них не облагаются пошлиной.

Это преимущество действует для около 3500 товаров из Украины, уточняется на сайте ведомства.

По его данным, в 2014 году Украина была 79-й по объемам экспорта в США, товарооборот между странами тогда составлял 2,2 миллиарда долларов США.

Как известно, Украина за годы независимости заключила 16 соглашений о свободной торговле, которые покрывают 45 стран.