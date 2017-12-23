Газоносные площади на Полтавщине отдадут окружению Авакова - источники

Госгеонедр отдаст 11 газоносных площадей в Полтавской области на внеконкурсной основе компании, связанной с окружением Арсена Авакова.

Об этом говорится в статье на Экономической правде.

По данным источников ЭП, до нового года Государственная служба геологии и недр может распределить еще минимум 11 крупных газоносных площадей Полтавской области.

Все эти участки при президенте Януковиче принадлежали фирме "Голден Деррик" и в первый год президентства Порошенко были у нее отобраны.

По данным источников ЭП, заявки на внеконкурсное оформление этих площадей подало в Госгеослужбу ООО "Ангро инвест". Газодобытчики об этой компании знают мало.

ЭП выяснила, что "Ангро Инвест" основано Романом Дружбиным. Он известен как бизнес-партнер по ООО "Центральная нефтегазотранспортная компания" Александра Павлюченко - помощника народного депутата от "Народного фронта" Игоря Котвицкого.

Последнего называют доверенным лицом главы МВД Арсена Авакова.

По данным источников ЭП, 5 декабря Госгеослужба провела внеконкурсное переоформление спецразрешений на 19 газоносных площадей в Полтавской области.

Все эти участки перешли ООО "Ист Юроуп петролеум", которое до недавнего времени называлось "Голден Деррик".

В каденцию президентства Виктора Януковича на "Голден Деррик" на внеконкурсной основе оформили три десятка газовых площадей в Полтавской области, включая 19 упомянутых.

После смены власти в 2014 году все эти лицензии компания потеряла.

Нынешним бенефициаром компании "Ист Юроуп петролеум" является Павел Фукс, который выкупил эту компанию у министра энергетики времен Виктора Януковича Эдуарда Ставицкого.

По словам участников рынка, контроль над месторождениями нужен политическим группам и их компаниям для того, чтобы выставить их на продажу.

Дефицита интереса инвесторов к этим активам точно не будет. Речь идет о 70% территории Полтавской области - базового региона производства природного газа в стране.

Подробнее читайте в статье: Операция "Рента", или Как газовый бизнес Януковича объединил Порошенко и Авакова

Экономическая правда