В Нафтогазе назвали "Северный поток-2" военным проектом Путина

Строительство "Северного потока-2" позволит России закрыть транзит газа по территории Украины и начать полноценную военную агрессию.

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью "5 каналу".

"Этот газопровод является большим риском. Его строительство кардинально взорвет экономику всей страны. Мы считаем, что это - частично военный проект, поскольку целью Путина является убрать транспортировку российского газа с территории Украины, что является дорогой к полноценной военной агрессии", - подчеркнул Коболев.

Он сообщил, что остановка проекта "Северный поток-2" является главной целью Нафтогаза на следующий год.

"Мы уверены, что единственным шагом, который может предпринять Украина, это привлечение иностранного партнера в управление ГТС. Украинский закон позволяет это сделать", - сообщил Коболев.

По его словам, уже есть результаты переговоров с 4 европейскими компаниями, которые готовы стать партнерами Украины по управлению ГТС: это словацкая Eustream, которая идет в консорциуме с итальянской Snam Rete Gas, и голландская Gasunie, которая идет в консорциуме с французской GRTgaz.

"Мы надеемся, что в 2018 году, после транзитного трибунала, мы сможем отделить газотранспортную систему от Нафтогаза, передать его в новую компанию, и эта новая компания станет частью консорциума или партнером европейской, или американской компании", - добавил Коболев.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

По оценкам "Нафтогаза Украины", строительство обходных маршрутов может лишить Украину дохода от транзита газа, которые в 2017 году составят 3 млрд долларов, а также снизит инвестиционную привлекательность ГТС.

Также в "Нафтогазе" неоднократно подчеркивали, что "Газпром" не выполняет контрактные обязательства, согласно которым он обязан транспортировать через территорию Украины 110 млрд кубометров в год.

Напомним, парламент Дании принял закон, позволяющий запретить прокладку газопровода "Северный поток-2" через территориальные воды страны, а заместитель помощника госсекретаря США Джон МакКаррик заявил, что официальные лица США "не видят возможности строительства Nord Stream-2".