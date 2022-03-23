В аду их заждались. Nestle, Leroy Merlin, Aushan, Metro и другие соучастники преступлений путина

Жадібність, байдужість та аморальність – ось справжні "цінності" відомих міжнародних корпорацій. Тих, які продовжують працювати в Росії або вийшли наполовину. Або вийшли, але не зовсім.

З повним списком компаній, які призупинили, скоротили або продовжують діяльність у Росії, можна ознайомитися тут.

Вони досі думають, що все минеться, війна в Україні закінчиться, і великий ринок Росії знову повернеться до них. Уже бідніший, але все ще великий.

Вони "перегруповуються", як російські війська, і не вірять, що їм все одно доведеться піти.

Вони ховаються за релізами про велику стурбованість та гуманітарну допомогу для українців і продовжують через податки фінансувати путінську армію, яка знищує українців та українські міста.

Сплачуючи навіть копійчину в бюджет РФ, вони вже є спонсорами і співучасниками цих злочинів. Проте для них це не очевидно. Не для всіх.

Недавно голова МЗС Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю "НВ", що в перший день війни посол України "в одній дуже впливовій європейській країні" просив про допомогу державного секретаря одного з міністерств. А той відповів так.

"Дорогий мій, давайте відверто: навіщо вам допомагати, якщо максимум через 48 годин усе буде скінчено і настане нова реальність".

Нова реальність настала, і більшість європейських країн тепер вболівають за Україну, як ніколи. Хтось менше, хтось більше.

Проте до деяких міжнародних корпорацій не доходить. У них інша стратегія. Перечекають. Відіб'ються. Сподіваються, що пронесе.

"Ми шоковано стежимо за ситуацією в Україні, і ми сподіваємося на швидке дипломатичне вирішення цієї трагедії".

Це основний меседж однієї з міжнародних компаній, яка не планує зупиняти виробництво в Росії. Так само "стурбовані" й інші.

Погано і неправильно залишати людей без роботи в РФ. Це не по-людськи. Це безвідповідально. А здійснювати операційну діяльність і сплачувати податки в бюджет держави путіна, дозволяючи йому вбивати більше українців, це не так безвідповідально. Це компроміс. Це не аморально.

Вмирають же не німці і не французи, а українці. Краще б вони вже здалися, щоб не заважати робити бізнес. У країні, яка перетворилася на "імперію зла" лише через одного путіна.

У концтаборі важко щодня битися з охоронцями, казали вони, сидячи в затишних домівках і московських офісах західних корпорацій, не знаючи, що таке бомбосховища та виття сирен. Це все путін. Він сам. Це політика, давайте без цього.

Частина цих працівників підтримує путіна, частина свідомо ігнорувала політичне життя і жила за теорією малих справ: тут щось підправимо, тут модернізуємо. Так зручно. Але кому потрібні "велосипедні доріжки" в "концтаборі"?

Але Nestle їх не залишить. Leroy Merlin підтримає. Aushan про все подбає. Metro не залишить їх без роботи.

Так не можна. Це не відповідає цінностям міжнародних корпорацій, які дбають про соціальну відповідальність і дуже турбуються про своє місце в рейтингах ESG.

Проте цікавлять власників і топменеджерів усіх цих компаній з "червоного списку" лише гроші. Якщо вони будуть трохи забруднені кровʼю українців – не проблема. Усе інше в офіційних заявах – це гарна "обгортка" для інвесторів.

Візьмімо історію фінської компанії Nokian Tyres, яка виробляє шини. Коли почалася війна, там дали зрозуміти, що планують іти з Росії. Компанія має великий завод з виробництва шин, один з найбільших в РФ, 1 500 співробітників.

Проте фіни швидко передумали. Сказали інвесторам, що бізнес в РФ продовжать. Навіть більше. Як розповів ексміністр, український бізнесмен Дмитро Дубілет, посилаючись на непублічні джерела, вони вирішили посунути конкурентів.

Мовляв, завдяки тому, що Bridgestone, Continental та Michelin зупинили бізнес, вони очікують значного збільшення попиту. У компанії дійшли висновку, що маркування "Designed in Finland, Made in Russia" будуть нормально продаватися.

"Ми будемо продовжувати оцінювати ситуацію та готові оперативно реагувати в разі потреби", – обіцяє тим часом в офіційних заявах менеджмент фінського виробника.

Або, наприклад, усім відома Nestle, яка ніяк не наважиться на повноцінний бойкот Росії. Швейцарська корпорація – одна з найбільших харчових компаній, яка залишається працювати в Росії попри війну. У 2020 році вона сплатила в бюджет агресора 502 млн дол.

"Ми повинні сміливо і без вагань захищати свободу й демократію. За це доведеться платити певну ціну. І Швейцарія готова сплатити її", – наголошував недавно президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

Але в Nestle так не вважають. Компанія наче припинила бізнес у Росії, але це не стосується продуктів першої необхідності на кшталт дитячого харчування або кормів для тварин.

Прикриваючись дітьми та звірятками, швейцарська корпорація не гребує фінансувати вбивство українських дітей. Вона дипломатично обходить у своїх заявах питання війни, не наважуючись назвати вторгнення російським.

У цей час СЕО компанії Марк Шнайдер закликає український офіс дружити з російським. Тож не дивно, що саме ця компанія стала однією з перших мішеней для хакерського об'єднання Anonymous.

Французькі ритейлери Leroy Merlin та Aushan – ще одна історія цинізму і жадібності.

Російська ракета вже розтрощила один з гіпермаркетів Leroy Merlin у Києві і забрала життя одного з українських співробітників, але французська компанія непробивна.

Напередодні материнська компанія мережі, яка продовжує працювати в Росії, імовірно, через антиросійські настрої відключила українських співробітників від корпоративних засобів зв'язку.

Німецький офіс компанії Metro занурюється в криваву кампанію путіна ще більше. Українському підрозділу там погрожували відключенням від поставок товару через його тиск на корпорацію щодо виходу з Росії.

Десятки інших відомих міжнародних компаній продовжують ігнорувати заклики вийти з російського ринку. Менеджмент не цікавлять дані щодо вбитих українців, зруйнованих шкіл та лікарень, їх хвилюють лише цифри у фінансовій звітності.

Гроші – ось справжній мотив усіх цих нестле, данонів, марсів, метро, леруа мерленів і філіпп морісів.

Утім, через відсутність чіткої позиції незабаром вони все одно почнуть їх втрачати. Їхні клієнти по всьому світу будуть відмовлятися від їх товарів, а привернення уваги до їхньої підтримки кривавого режиму буде боляче бити по репутації.

Або незабаром назви цих відомих брендів та прізвища їх керівників будуть загадувати в контексті останнього, не найбільш вдалого, періоду життя Фердінанда Порше.

Врешті-решт суспільство дотисне всі значимі компанії, які працюють в РФ і фінансують терористів путіна. Це лише справа часу.

До цього можуть долучитися і українці, і небайдужі громадяни інших країн, які живуть у містах, де розташовані головні офіси згаданих та інших компаній.

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