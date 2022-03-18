Німецький офіс Metro погрожував українському зупинкою через тиск виходу з РФ

Німецький офіс компанії Metro погрожував українському відключенням від поставок товару через її тиск на корпорацію щодо виходу з Росії.

Про це розповів бізнесмен та ексміністр Кабміну Дмитро Дубілет.

Він розповів, що український офіс Metro з першого дня війни почав звертатись до німецького офісу із вимогою закрити бізнес в Росії. Проте, як писала раніше ЕП, у Німеччині відмовлялися.

"Ба більше, німецький офіс почав загрожувати українському офісу, що, якщо вони не припинять тиск, то Україну буде відключено від централізованих закупівель та поставок товару, що взагалі може призвести до повної зупинки бізнесу в Україні", – розповів Дубілет.

Він переповідає слова співробітників українського Metro: "Ми спілкуємося з нашими колегами з кампусу в Дюссельдорфі на різних рівнях – вони стверджують, що рішення залишатися в Росії Рада директорів ухвалювала одноосібно, без будь-якого обговорення ні зі співробітниками, ні з інвесторами. Всіх просто поставили перед фактом".

Дубілет також нагадав, що у 2014 році METRO AG перереєструвала два магазини в Криму (Сімферополь та Севастополь) на окрему юридичну особу в РФ, щоб уникнути санкцій.

У суботу у Дюссельдорфі проходить мітинг під головним офісом компанії з вимогою припинити фінансувати державу-терориста. Мітинги проходитимуть під офісами великих компаній у США та Європі – ось їхній перелік.

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Нагадуємо:

Український підрозділ німецької компанії METRO AG звернувся до керівництва з вимогою негайно закрити бізнес у Росії. У Німеччині відмовилися.

Великі ритейлери не поспішають іти з ринку: Metro, Auchan та Leroy Merlin у пандемічний 2020 рік виручили з російського ринку 850 млрд руб (11 млрд дол).

Мережа МЕТРО має 94 супермаркети в 51 російському регіоні і забезпечує 14 тис робочих місць.