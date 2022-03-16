Leroy Merlin, яка продовжує працювати в РФ, відключила українських співробітників від корпоративного зв'язку

Материнська компанія мережі французької Leroy Merlin, яка продовжує працювати в Росії відключила українських співробітників від корпоративних засобів зв'язку.

Про це повідомила HR-директор "Леруа Мерлен Україна" Людмила Дзюба у linkedin, пише "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що компанія обіцяла відновити доступ 15 березня, проте станом на середу акаунти все ще заблоковані.

"Ми, 800 співробітників "Леруа Мерлен Україна", залишилися відрізаними від усіх корпоративних засобів зв'язку.

В один момент у нас не виявилося інструментів надавати гуманітарну, медичну допомогу співробітникам, які її потребують. У нас немає можливості закрити численні заявки від волонтерів і захисників України, оскільки доступ до файлів виявився закритим", - повідомила Дзюба.

Нагадуємо:

Leroy Merlin у 2020 році поповнила бюджет країни-агресора податками на 335 мільйонів доларів.