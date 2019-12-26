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Монополия – зло: почему государство не должно производить спирт

Монополия – зло: почему государство не должно производить спирт

С 1 июля 2020 спиртовая отрасль больше не будет государственной монополией. Частные компании получат возможность производить спирт. Почему это важно? (укр)
Четверг, 26 декабря 2019, 15:24
Сергей Блескун
и. о. директора ГП "Укрспирт"

У 2020-му році Україна позбудеться ще однієї монополії. Вже у липні приватні компанії отримають можливість виробляти спирт.

Цій реформі дав старт президент України Володимир Зеленський і одним із її результатів повинна стати перемога над кримінальними кланами, які роками наживалися на спиртовій галузі.

Монополія на спирт: ні — конкуренції, так — корупції

Що таке монополія? Це відсутність конкуренції. А без конкуренції немає і розвитку.

Поки у сусідній Молдові на спиртзаводах ставлять сонячні батареї, частина українських і досі працюють на мазуті та дорогому газі.

На дахах деяких взагалі ростуть дерева. З 89 спиртзаводів (Концерну та ДП "Укрспирт") зараз працюють лише 15.

Щоб підтримувати роботу всієї структури, ціна українського спирту неухильно зростає. Так, середня собівартість виробництва спирту становить 190 гривень за декалітр, а "Укрспирт" продає його за 370 грн.

Хочеш-не хочеш, а купувати змушений. У таких умовах бізнесу вигідніше виробляти горілку де-небудь у Латвії та Білорусії, ніж удома.

"Укрспирт" готують до продажу: чому це так необхідно

Погодьтеся, ситуація для наповнення бюджету не з кращих. Демонополізація спиртової галузі розв’язує цю проблему: як тільки у приватного інвестора з’явиться можливість виробляти спирт, він почне використовувати новітні технології, щоб на виході отримувати собівартість нижче.

Відкритий ринок — це завжди конкуренція, а з нею і прогрес: економічний і технологічний. 

А ще монополія — це обмеження, пліч-о-пліч з яким йде корупція. На спиртовій галузі рік за роком наживались різні клани.

Дійшло до абсурду — у нас є лікеро-горілчані заводи, які у великих обсягах виробляють горілку, а сировину офіційно в "Укрспирті" (який є монополістом!) не закуповують.

Бюджет України від тіньового обігу спирту щорічно втрачає від 8 до 10 мільярдів гривень. Це величезні кошти, які могли б піти на ремонт доріг, лікарень та шкіл по всій країні. Але пішли у чиїсь кишені. Новий закон у цій "чудовій" традиції поставить крапку! 

 

І хоча системно цю проблему вирішить повне зникнення ДП "Укрспирт" як державної монополії, прямо зараз ми проводимо боротьбу з тіньовим ринком.

По-перше, я негайно звільняю директорів тих заводів, де "не збігаються цифри". Є кілька показників ефективності — собівартість та місячний план.

Якщо собівартість в одного заводу вище, ніж в інших, а плани регулярно не виконуються, є висока ймовірність, що він працює "наліво".

Ми ці показники бачимо і відразу ж прощаємося з такими директорами. Звільнені вже декілька, але, впевнений, це не кінець. А ще ми прямо зараз встановлюємо камери на всі заводи, що працюють.

Вони будуть транслювати те, що відбувається на підприємствах (у тому числі, фіксувати номери машин, що в'їжджають і виїжджають) у режимі on-line.

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Днями підпишемо меморандум з Державною податковою службою, щоб вони за цим стежили. Все це — тимчасові заходи, але вони повинні хоч трохи стримати запал угруповань, які десятиліттями сиділи на потоках. 

До речі, деякі критики реформи кажуть: треба залишити монополію, але зробити її ефективною. Знаєте, як у нас зазвичай відбувається? Кожні півроку — новий план "п'ятирічки".

Тільки ударними темпами виконувати його ніхто не поспішає. З 2016-го в "Укрспирті" змінилися п'ять директорів. Ефективним менеджментом таку ситуація назвати не можна.

Ще п'ять років тому частка тіньового ринку спирту становила 30%, а зараз говоримо про 50%.

Якщо ми залишимо монополію, дуже можливо, що через п'ять років у нас працюватиме один завод, і продаватиме спирт вже не по 300, а по 1000 гривень за декалітр.

Держава повинна не виготовляти спирт, а контролювати якість, видавати ліцензії надійним виробникам, жорстко карати порушників, збирати податки у повному обсязі. Тобто встановлювати чіткі правила гри. А думати, як замінити котли на заводі, повинні бізнесмени.

Хто купуватиме заводи?

Приватизацією "Укрспирту" займатиметься Фонд державного майна України. Моє завдання — успішно підготувати документи підприємства до цього процесу.

Продаж проводитимуть через Prozorro. Нещодавно ми провели технічний аудит і були визначені 4 категорії заводів.

Перша налічує 31 завод, де виробляють харчовий спирт. Друга — 10 підприємств, які можуть виробляти біоетанол, 11 — спирт денатурований.

Решта 29 заводів визначені як промислові майданчики. Робити спирт на них навряд чи будуть, занадто витратно модернізувати виробництво.

Але прямо зараз там вже створена інфраструктура, підведені залізничні колії, є газ, електрика, персонал.

Фактично, на цих місцях можна почати будь-який бізнес. Перше, що спадає на думку, це склади зі зберігання зернових. У бізнесу, впевнений, буде ще більше варіантів, під що їх пристосувати. 

 

Важливо, що можливість будувати нові спиртзаводи у країні відстрочено — дозвіл на їх відкриття буде видаватися лише з 1 липня 2021 року.

Ці півтора роки потрібні нам для того, аби продати державні спиртзаводи. Як тільки якась компанія першою купить завод і почне виробляти спирт із собівартістю, наприклад, 180-190 гривень за літр, інші зроблять те ж саме. Так працює конкуренція.

Що стосується вигоди для інвестора, то, крім внутрішнього ринку, не потрібно забувати й про експорт.

Україна — аграрна супердержава і активно експортує зерно. Але для будь-якої економіки вигідніше продавати не сировину, а готовий продукт переробки. Це і є спирт, в основі якого наші прекрасні кукурудза та пшениця.

Наприклад, сусідня Польща має понад 100 своїх заводів, але при цьому понад 20 мільйонів декалітрів імпортує. А ми виробляємо за рік 7 мільйонів декалітрів для внутрішнього ринку.

Тобто у нас є величезний потенціал для експорту як мінімум до Польщі. І Україна, як житниця Європи, може з легкістю створювати таку додану вартість. А це і робочі місця для наших людей, і відмінний прибуток до бюджету.

 

Не можна забувати й про ринок біопалива, який вигідний Україні економічно. Зараз готується законопроект, який повинен закріпити обов'язкове використання до 10% біоетанолу у паливі.

Якщо це станеться, ми на близько 500-600 млн доларів на рік менше будемо купувати в Росії бензину.

Таким чином, в Україні з'явиться можливість стати серйозним виробником біоетанолу. Думаю, тільки близько 20 заводів "Укрспирту" будуть викуплені під ці цілі.

Як підсумок скажу, що настав час нашій державі розпрощатися ще з однією монополією, аби дати дорогу конкуренції та розвитку.

До недавніх пір у світі було лише дві країни з державною монополією на виробництво спирту: Білорусь та Україна.

Дамо Білорусі побути єдиною у цьому списку. А ми підемо шляхом інших сусідніх країн, які вже змусили спиртову галузь працювати на користь бюджету, а не кримінальних кланів.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Укрспирт приватизация теневая экономика закон

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