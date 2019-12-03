Замминистра экономики рассказал, как будут приватизировать Укрспирт

Заместитель министра экономики Павел Кухта рассказал, что приоритетным заданием государства по "Укрспирт" является разрушение государственной монополии на производство спирта.

Об этом он рассказал в интервью ЭП.

"Сначала должна состояться демонополизация отрасли. Производство спирта - это не естественная монополия, а искусственно создана.

Еще со времен Российской империи считалось, что государство должно быть монополистом на рынке спирта и зарабатывать на этом. Мое личное мнение: в 21 веке это очень странный подход к работе....

Парламент должен снять государственную монополию по производству спирта, а затем заводы можно будет продавать", - отметил Кухта.

Кухта также заявил, что приватизация может происходить в несколько этапов.

"Укрспирт" - очень проблемное предприятие. Изнутри оно почти полностью криминализированное.

Приватизация может происходить в два этапа.

Первый - запускается конкурентный рынок. Второй - все, что мы не хотим оставлять в портфеле государства, можно спокойно продать. 90% "живых" заводов можно продавать отдельными предприятиями", - заявил Кухта.

Остальные 10% мощностей замминистр предлагает ликвидировать или поменять профиль деятельности.

"Значительная часть этих предприятий уже не производит спирт. Там даже оборудования нужного нет", - подчеркнул он.

Заместитель министра отметил, что для будущих инвесторов возможно больший смысл будет иметь строительство мощностей с нуля, чем улучшение устаревшего оборудования.

"Вполне возможно, что построить новое предприятие для инвестора может иметь больше смысла, чем модернизировать старое. Что продавать, а что нет - это вопрос реформы самого "Укрспирта" и его ревизии ", - резюмировал Кухта

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Экономическая правда